Когда пенсия на горизонте

Продолжаем публикацию ответов специалистов ВКОФ АО «ЕНПФ» на вопросы наших читателей, касающиеся пенсионного обеспечения.

– Несколько лет я работала на базаре неофициально и получала зарплату «на руки». Конечно, у меня не было пенсионного договора и счета. Теперь я трудоустроилась в одну компанию, но мне сообщили, что договор в ЕНПФ открывать не нужно. Почему? Нуриля Раисова , Семей

– Вот уже на протяжении года процедура открытия пенсионного счета в Едином накопительном пенсионном фонде упрощена. С 8 января 2019 года в соответствии с внесенными изменениями в Закон «О пенсионном обеспечении РК» для открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) по учету обязательных пенсионных взносов (ОПВ) физическому лицу не нужно обращаться в офисы обслуживания ЕНПФ. Счет открывается автоматически при поступлении первого взноса. При этом идентификация физического лица осуществляется по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ОПВ, а все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания ЕНПФ получает из информационных систем государственных органов. С помощью автоматизированного процесса в 2019 году было открыто около 400 тысяч счетов по ОПВ.

– Недавно после перенесенного инфаркта мне дали вторую группу инвалидности. Могут ли мне выдать все мои накопления для лечения? Михаил Рыльский,

Уланский район

– Согласно действующему Закону «О пенсионном обеспечении в РК», право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ наступает при определенных условиях, в том числе и в случае установления инвалидности 1-й и 2-й группы бессрочно. Таким образом, если инвалидность второй группы установлена бессрочно, Вы можете получать пенсионные выплаты из ЕНПФ только ежемесячно по установленному графику.

Сейчас по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева специально созданная при Правительстве рабочая группа рассматривает различные варианты использования пенсионных сбережений на иные цели, помимо пенсионных выплат, в частности выдачу части накоплений на лечебные нужды. Однако пока решение по этому вопросу не принято.

– Если я живу в отдаленном селе, где нет филиала ЕНПФ, а в районный центр ехать далеко, то каким образом мне можно получить консультацию? Акан Даулеткаиров,

Катон-Карагайский район

– Для охвата пенсионными услугами жителей отдаленных населенных пунктов ЕНПФ внедряет новые проекты. К примеру, «Мобильный офис» – это современный микроавтобус, который оборудован всем необходимым для обслуживания вкладчиков, включая современные средства спутниковой связи. Специалисты офиса помогут получить выписку со счета или подать заявление на перевод пенсионных накоплений в страховую компанию, открыть индивидуальный пенсионный счет по добровольным пенсионным взносам, изменить способ информирования и многое другое.

Кроме того, можно воспользоваться обширной сетью отделений «Казпочты», где также доступны все услуги ЕНПФ в электронном формате.

– До достижения пенсионного возраста моей маме остался год, и мы хотели бы рассчитать примерный размер будущих выплат. Как это сделать? Маргарита Дитлер,

Риддер

– Будущую пенсию очень легко рассчитать с помощью прогнозного пенсионного калькулятора. В своем функционале он имеет множество возможностей различных актуарных расчетов будущих пенсионных выплат. При этом автоматически прогнозирует как государственную базовую пенсию и пенсию по возрасту (или солидарную), так и выплаты из ЕНПФ. Кроме того, при наличии индивидуальных счетов, сформированных из обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов или добровольных пенсионных взносов, программа буквально за два-три клика может дать примерную картину будущих выплат.

Для расчета в прогнозном калькуляторе необходимо заполнить все графы: дата рождения, пол, трудовой стаж, стаж участия в накопительной пенсионной системе, сумма накоплений на сегодняшний день и заработную плату за последнее время. Если Вы зарегистрированы в личном кабинете на сайте enpf.kz, сумма накоплений отразится автоматически. Таким образом, результат расчета выдается в трех сценариях: пессимистичном, реалистичном и оптимистичном. Все три варианта учитывают предполагаемый уровень доходности выше инфляции. При этом все прогнозные результаты представляются в реальном стоимостном выражении (за минусом инфляции соответствующего периода прогноза).

Кстати, для вкладчиков, выходящих на пенсию в ближайший год, есть более упрощенный вариант калькулятора – текущий пенсионный калькулятор.

– Расскажите, пожалуйста, как можно оформить государственную гарантию, куда надо для этого обращаться? Майра Шарапова,

Усть-Каменогорск

– С 2018 года государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений рассчитывается «по умолчанию» при подаче одного заявления. Для назначения пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты из государственного бюджета, а также для получения пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов из ЕНПФ необходимо обращаться с единым заявлением и пакетом документов в ЦОН. Выплата государственной гарантии рассчитывается для каждого индивидуально по специально разработанной методике. Если она положена, вкладчик получит выплату на свой банковский счет.

Что касается других категорий граждан: инвалиды 1-й и 2-й группы, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства, – то за пенсионными выплатами они обращаются в ЕНПФ, а за государственной гарантией – в ЦОН.

Напоминаем, государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

Выплата государственной гарантии представляет собой единовременную выплату за счет средств государственного бюджета. Право на выплату по гарантии государства вкладчики получают при наступлении пенсионного возраста. Кроме того, это право имеют инвалиды 1-й и 2-й группы, если инвалидность установлена бессрочно, лица, выехавшие на постоянное место жительства за пределы Казахстана, иностранцы и лица без гражданства, перечислявшие ОПВ, ОППВ, наследники в случае смерти лица, имеющего право на выплату по гарантии государства.

Бахыт Сарсембаева

Бакытгуль Бельбаева