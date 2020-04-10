Когда один день год кормит

Вопросы продовольственной безопасности сейчас особенно актуальны. Это хорошо понимают сельхозтоваропроизводители региона, которые внедряют современные технологии.

Состояние экономики в целом, уровень жизни населения и продовольственная безопасность в значительной степени зависят от устойчивой работы аграрного сектора.

В этом материале пойдет речь об аграриях Бескарагайского района, который занимает не последнее место по объему валовой продукции сельского хозяйства.

– Крестьянские хозяйства района стали активнее применять влагосберегающие технологии, с помощью которых валовой сбор зерновых культур увеличился в разы, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Бескарагайского района Жумагельды Бопаев. – Урожайность прошлого года составила свыше 15 центнеров с гектара, пшеницы, ячменя, овса – 14 центнеров с гектара. Валовой сбор масличных культур, в основном подсолнечника, вышел на уровне почти восьми тысяч тонн, средняя урожайность – десять центнеров с гектара. Жизнь вносит свои коррективы. В республике введен режим ЧП. Однако Глава государства в своем заявлении подчеркнул, как важно своевременно провести весенне-полевые работы.

В рамках поручения акима области по повышению эффективности использования земли, будет продолжена диверсификация посевных площадей.

– Площадь орошаемых земель составляет свыше 17 тысяч гектаров, – добавил Жумагельды Бопаев. – Из всей площади орошаемой пашни 13,4 тыс. га ранее орошались из реки Иртыш, 3,7 тыс. га – из подземных источников. В настоящее время за агроформированиями района закреплено 5504 га орошаемых земель, или 32 процента. В планах довести этот показатель до 50 процентов. В Карабасском сельском округе для этих целей пробурили два колодца. В планах – пробурить десять скважин.

Хозяйства района заготовили около 2000 тонн семян. На сегодняшний день они проверены в лабораторных условиях и признаны кондиционными, то есть пригодными для посева.

– Ведется постоянная работа по обновлению семян, – отметил Жумагельды Бопаев. – Приобретено свыше двадцати тонн семян подсолнечника сорта «заря» элит-класса и гибрида сорта «арена», а также 30 тонн отменного ячменя и 36 тонн овса.

Хозяйство «Лана» планирует закупить 1,2 тонны семян подсолнечника гибрида «анастасия», две тонны семян подсолнечника сорта «заря» первой репродукции.

ТОО «Бозталым» закупит 180 тонн семян подсолнечника первой репродукции. В Глуховском сельском округе КХ «Лана-2» планирует закупить 90 тонн семян картофеля голландского сорта.

В целом на проведение весенне-полевых работ выделено необходимое количество горюче-смазочных материалов, удешевленного дизельного топлива.

Ева Ким

Из архива редакции

Бескарагайский район