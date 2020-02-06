Когда дело спорится

Прошедший год стал для Семейского региона весьма продуктивным. Еще более насыщенным на события, свершения и достижения обещает стать наступивший 2020.

Аким Семея Ермак Салимов отчитался перед общественностью о социально-экономическом развитии, итогах работы за 2019 год, а также планах на текущий год.

– По итогам года в бюджет поступили собственные доходы в объеме 22,3 миллиарда тенге, – сообщил Ермак Салимов. – Это хорошие показатели, превышающие аналогичные за 2018 год на 116,9 процента. Из областного и республиканского бюджетов в виде трансфертов и займов получено 44,6 миллиарда тенге, а весь бюджет в целом составил 67,6 миллиарда тенге. Эти показатели позволили нам достичь ряда положительных результатов.

Объемы промышленности в 2019 году возросли на 13 процентов, АПК – на 7,9 процента, объемы торгового оборота повысились на 17 процентов, а инвестиций в основной капитал удалось привлечь на 4,7 процента больше, чем в 2018 году.

Прошлый год стал благоприятным для экономики Семея, особенно для легкой промышленности: в городе налажен выпуск детской и спортивной одежды. Осуществляется сборка пассажирских автобусов Dongfeng, освоено производство асфальтобетона. В этом году городские власти намерены продолжить внедрение новых видов производства. К примеру, планируется завершить строительство и осуществить запуск нового автоматизированного комплекса по переработке подсолнечника.

Есть успехи и в агропромышленном комплексе – в ушедшем году удалось расширить площади посевных, сельчане стали больше использовать технологии капельного орошения, в результате удалось повысить урожайность картофеля и овощей на восемь процентов. 15 крестьянских хозяйств в лизинг закупили более трех десятков единиц современной сельскохозяйственной техники на более чем 88 миллионов тенге. В рамках программы освоения пастбищ восстановлено более 30 колодцев.

В Семейском регионе регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, возможности которых оценили и горожане, и сельчане. Растет поголовье крупного и мелкого рогатого скота, причем для достижения лучших результатов в этом направлении сельчане активно используют возможности государственных программ поддержки АПК.

– У нас немало крепких хозяйств, которые показывают высокие результаты. Одно из них – КХ «Нур», – отметил аким города. – В нем ведется большая работа по созданию собственной кормовой базы: строятся откормочные площадки, улучшается инфраструктура полей. Уже в ближайшее время вложенные хозяйством средства и затраченные усилия принесут результаты.

В рейтинге развития малого и среднего бизнеса ВКО занимает третье место среди регионов РК, именно это направление в Семее является одним из прогрессивных и развивающихся. Действует более 22 тысяч субъектов МСБ, причем эти показатели из года в год стремительно растут. Только в 2019 году было создано более 300 новых субъектов бизнеса. Ежегодно малый и средний бизнес приносит в городской бюджет более двух десятков миллиардов тенге, а розничный товарооборот превышает 236 миллиардов тенге.

– Мы уделяем развитию бизнеса особое внимание, – подчеркнул Ермак Салимов. – В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» реализовано 166 различных проектов на сумму 3,4 миллиарда тенге, за счет этого было создано 150 новых рабочих мест.

Отдельно следует отметить сферу строительства, темпы которой с каждым годом стремительно растут. Ушедший 2019 год отличился завершением одного из крупнейших объектов – культурно-спортивного комплекса в микрорайоне Карагайлы. Его официальное открытие состоялось в декабре. В этом же микрорайоне ведется активное жилищное строительство, несколько домов введено в эксплуатацию. В поселке Комсомольский завершено строительство внутриквартальных сетей. В текущем году планируется здесь и в поселке Ушактар завершить строительство сетей водо- и электроснабжения. Также в планах реконструкция сетей водоснабжения в Затоне, поселках Степной и Аксай и селе Мукур, на эти цели уже предусмотрено более двух миллиардов тенге. В рамках сотрудничества с ЕБРР в городе продолжится модернизация сетей теплоснабжения и уличного освещения.

– Используя возможности ЕБРР, реконструировано 3,2 километра сетей водоснабжения, приобретено новое на-

сосное оборудование и спецтехника на общую сумму более 580 миллионов тенге. Намечены проекты по замене 26 км тепловых, 12 км водопровод-

ных и более пяти километров канализационных сетей, – сообщил Ермак Салимов.

Не прекращается работа по благоустройству города. В истекшем году на эти цели было направлено около 1,5 миллиарда тенге. Обновлены территории семи жилых многоквартирных домов, в этом году завершится реконструкция центрального парка. В связи с предстоящим празднованием 175-летия со дня рождения Абая вопросам благоустройства и озеленения будет уделено особое внимание. Намечены обустройство и реконструкция всех площадей и парков города, набережной Иртыша в поселке Мирный. По проспекту Ауэзова планируется создание пешеходной зоны «Абай жолы». Реализация еще одного крупного проекта намечена на этот год – благоустройство 53 жилых дворов со строительством детских и спортивных площадок.

– Это достаточно серьезный проект, к которому мы тщательно готовимся. На данном этапе ведется подготовка всей необходимой документации, уже определены подрядчик, сроки и графики строительства, – проинформировал Ермак Салимов.

В последние годы особое внимание уделяется качеству автомобильных дорог. Благодаря многомиллионным бюджетным вливаниям в прошлом удалось провести капитальный ремонт ряда улиц, на этих участках не только был положен качественный асфальт, но и бордюры, тротуары, установлены приборы уличного освещения. В истекшем году проводился средний ремонт, им удалось охватить девять улиц города. Текущим ремонтом охватили более 30 тысяч квадратных метров дорог. В этом году будет проводиться средний ремонт, ожидается, что им охватят еще семь улиц города.

Ежегодно колоссальная сумма выделяется на сферу образования. В прошлом году более 600 миллионов тенге затрачено на проведение разного уровня ремонтных работ в городских школах, более 170 миллионов тенге выделено на укрепление материально-технической базы объектов образования. Затраты на приобретение учебников составили более 700 мил-

лионов тенге.

– В 2019 году введено три объекта образования, в том числе и за счет государственно-частного партнерства. В этом году планируется строительство двух детских садов в поселках Бобровка и Восход, – сказал Ермак Салимов.

В ушедшем году все объекты здравоохранения были

охвачены цифровизацией, обеспечены компьютерной техникой и интернет-связью. В ведущих клиниках Англии, Германии и Японии прошли обучение более 200 медицинских специалистов. Приобретено современное оборудование для Станции скорой медицинской помощи на сумму более двух миллиардов тенге.

Большое внимание уделяется социальной сфере. Аким Семея представил итоги работы, направленной на снижение в регионе уровня безработицы, по охвату граждан адресной социальной помощью, другими видами пособий и жильем. Рассказал Ермак Салимов о мерах поддержки и развития культуры и спорта.

– Все эти успехи стали возможными благодаря стабильной общественно-политической ситуации, – подчеркнул он. – Во всех вопросах, касающихся социально-экономического и культурного развития, мы действуем совместно, опираясь на понимание и поддержку депутатов городского маслихата, предпринимателей, интеллигенции, ветеранов и молодежи. Только в единстве мы можем решать

все поставленные задачи. Поддерживая курс преемственности, Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил основные направления повышения стабильности и процветания Казахстана. Следуя поставленным задачам, город успешно развивается, реализуются инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места. В 2020 году мы ставим задачи дальнейшего роста экономики.

Добиваться намеченного

в городе намерены за счет увеличения объемов производства в промышленности

до 214 миллиардов тенге, в сельском хозяйстве – до 40 миллиардов тенге, розничного товарооборота до 2,5–3 миллиардов тенге. Ожидается,

что в этом году объемы строительства достигнут 45 миллиардов тенге.

Флора Левина

Из архива редакции

Семей