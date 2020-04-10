Когда вся семья на «удалёнке»

Для многих удаленная работа на дому – новый опыт.

На первых порах такой режим может стать причиной стресса, поскольку меняется все: среда, рабочее расписание, форма общения с коллегами, наконец, дома с нами постоянно находится семья.

Паниковать не надо. Мы собрали самые важные практические советы, которые помогут остаться в фокусе, не перетруждаться и не нервничать, срываясь на домочадцев.

Те, кто начал работу на дому без поездок в офис, выделяют следующие основные проблемы: технические – Интернет, рабочее пространство дома; организационные – рабочие часы, синхронизация с коллегами; психологические – невозможность дистанцироваться от детей и домашних животных; самоконтроль – да-да, речь о соблазне все время что-то жевать.

Простые советы, которые позволят вести удаленную работу на дому, сохраняя баланс и эффективность

УСТАНОВИТЕ ЧЕТКИЕ РАБОЧИЕ ЧАСЫ

Не включайте компьютер раньше нужного времени, не спешите отвечать на сообщения в мессенджерах. И завершайте рабочий день в разумное время. Вы сократили 2–3 часа в день на сборы и дорогу, но они не должны перекочевать в ваш рабочий график.

УТРЕННИЕ ЧАСЫ И РАБОЧИЙ УГОЛОК

Дома можно работать в пижаме, сидя на диване или лежа в постели. Но при этом переключение из режима «дом» в режим «работа» психологически важно. Отделите работу от сна завтраком, зарядкой, чтением газеты или новостей. Если это возможно, организуйте рабочий уголок или кабинет, в который будете физически удаляться для занятий делами.

ПЕРЕНАСТРОЙТЕ ОТНОШЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ

Вернемся к пункту № 1. В офисе общение с коллегами выглядит просто: это либо совещания, либо неформальное общение по рабочим вопросам в кабинете или коридорах. Удаленную работу офиса труднее координировать, общение происходит в основном через мессенджеры, на групповых звонках и может занимать больше времени. Но это не должно отменять главного: рано или поздно вы заканчиваете работу и отправляетесь восстанавливать силы. Вы не онлайн 24 часа, и все должны это понимать.

ДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ

Тут все просто: мозгу и телу необходимо переключаться. Делайте перерыв в работе, когда чувствуете, что теряете эффективность или устали. И старайтесь делать их менее нормированными – если 15 минут не хватает, продлите кофе-брейк до 20.

ДОБАВЬТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ

Это базовый совет для любого офисного работника. При удаленной работе на дому важность разминки или зарядки возрастает, ведь вы лишены большинства двигательной активности, даже поездки на работу нет. Способы традиционны – гимнастика, йога, дыхание, проветривание помещения, прогулка (если она возможна).

ОБЪЯСНИТЕСЬ С ДОМОЧАДЦАМИ

Они как коллеги, только договориться с ними сложнее. И от них не спрятаться, выключив телефон. «Нет, вы не можете играть с мячиком или кидать косточку». «Нет, мама занята ближайший час, а затем сможет сделать с тобой задачу или почитать книгу». При общении с детьми важно выбирать правильную тональность и слова.

ЗАЩИТИТЕ СВОЮ ПРИВАТНОСТЬ

Звучит непривычно, но работа из дома может открыть доступ к личной информации тем, кому этого знать не надо. Ваш адрес, обстановка в комнате, дорогие вещи, лица детей и родственников – решите самостоятельно, что из этого может попасть в фокус веб-камеры при звонке. Обдумайте, стоит ли использовать VPN.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВЫХОДНЫХ И БОЛЬНИЧНЫХ

И дома можно заболеть. Если вы утратили трудоспособность, не стесняйтесь заявить об этом и прерваться. То же самое относится и к выходным дням. Работа из дома – не повод переходить с режима 5/2 на режим 7/0.

СОХРАНЯЙТЕ ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ

Воспринимайте сложившуюся ситуацию не как катастрофу, а как возможность изменить привычную рутину и попробовать что-то новое, обрести дополнительные компетенции и навыки. Не исключено, что удаленный формат затянется из-за натиска пандемии. Или он просто понравится вам настолько, что вы не захотите возвращаться в офис.

ЧЕМ ЗАНЯТЬ ДОШКОЛЬНИКА НА КАРАНТИНЕ

Мамы, перешедшие на режим удаленной работы, не получили при этом больше

свободного времени. Следить за детьми, которые на время остались без детского

сада, и одновременно работать не получается. Чем можно занять своих чад?

Мы подобрали для вас пять оптимальных советов.

1. Обратите внимание на организацию пространства. Игрушки должны быть в свободном доступе, иначе ребенок будет ходить и приставать к взрослым: поиграй со мной! А так он погрузится в игру и даст вам шанс поработать.

2. Организуйте для малыша место, где он может побыть один. Не каждый дошкольник сообразит, что он устал от присутствия в доме всех членов семьи. Он не скажет: мама, папа, а можно тише? Скорее, он начнет капризничать и «вынесет вам мозг». Также важно, чтобы ребенок имел возможность где-то разложить свое ценное имущество: одежду для кукол, кубики, диванные подушки, чтобы строить замок.

3. Поиграйте с ребенком. Общение – это лучше, чем всякие «развивалки», «занималки» и онлайн-приложения. Можно взять коробку, насыпать туда гречку, фасоль и крупы. Дети-дошкольники всегда с радостью перебирают такие гастрономические наборы. Это не

только интересно, но и полезно для развития мелкой моторики.

4. Почитайте с ребенком. Для него очень важно видеть, как читают взрослые. Если ваш ребенок ещё не читает, просто рассматривайте картинки или сочиняйте по ним истории. Можно сделать коллаж из вырезок старых журналов. Придумайте квест или поставьте

спектакль. Можете построить полосу препятствий, накидав крупных предметов на пол, или отправиться в поход по комнатам, или в пиратское плавание в ванную.

5. По окончании действия ограничительных мер можно сделать фотоальбом или стенгазету «Как мы провели время дома». Ребенок сможет похвастаться этим в детском саду и будет горд.