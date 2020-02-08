Когда волк рыси не товарищ…

Гибель дикой рыси в областном биологическом центре вызвала широкий общественный резонанс в Семее.

В последние дни одним из главных ньюсмейкеров стал областной биологический центр, куда неделю назад поместили пойманную в подвале одного из многоэтажных домов Семея дикую рысь. Спустя пять дней после этого события город всколыхнула весть о том, что рысь в биоцентре загрыз волк. Это вызвало широкий общественный резонанс, в связи с чем представители биологического центра созвали экстренную пресс-конференцию.

Директор биоцентра Валерий Дядов рассказал, что рысь в биоцентре не должна была задержаться более чем на один день. Однако природоохранная полиция долгое время не могла принять решение о дальнейшей судьбе дикой кошки, поэтому в центре она провела около недели. Так как свободных вольеров в биологическом центре нет, ее временно поместили в вольер хищных животных, потеснив живущего в нем волка. Его разместили в узкой перегонке, а рысь расположилась в изолированном домике.

Рысь, к слову, практически не выходила из него. Чтобы покормить ее, работникам центра приходилось забрасывать мясо через решетку. А её серого соседа на время кормления выпускали в смежный вольер, так как перегонка не была оборудована кормушкой. Так, 31 января во время вечернего кормления хищников рысь, находившаяся в домике, просунула лапу через обрешётку входной двери, после чего волк, поедавший мясо из своей кормушки, стремительно бросился к ней, в секунду схватил за лапу и выдернул ее до самой лопатки. Рысь погибла мгновенно.

– Люди говорят, что волк худой, голодный и оттого набросился на рысь. Это не так. Волк высшей упитанности. Просто это хищник. Если бы туда зашел человек – тоже бы пострадал, – пояснил директор биологического центра Валерий Дядов. – Почему рысь в тот момент высунула лапу, тоже непонятно. Мы ничего не могли поделать. Нас попросили подержать рысь всего один день, она не должна была оставаться здесь надолго, поскольку у нас нет условий для ее содержания. Я был в УВД, мы приглашали специалистов из природоохранной полиции. И пока они решали этот вопрос, волк разобрался сам.

В соцсетях горожане также недоумевают, почему пойманную рысь поместили в биоцентр, вместо того, чтобы отпустить её на волю. Специалисты поясняют: это было бы небезопасно, поскольку долгое время она провела в городе, где находила себе корм. И если бы ее выпустили на волю, через некоторое время она бы вновь вернулась в ближайший населенный пункт, что также могло привести к плачевным последствиям.

Впрочем, после новости о рыси в Сети появилась ещё одна «подробность», обличающая деятельность биоцентра. На странице в «Инстаграм» городского общественного объединения «ОСА» (Объединение семейских автолюбителей) был размещён пост, в котором говорилось о том, что сотрудники центра забили пони и распродали мясо туши. Администраторы страницы также опубликовали фотографию с убитым животным.

На пресс-конференции директор биоцентра сообщил, что это была лошадь, а не пони. Выбраковка – это нормальная производственная процедура. Акт составлен.

– Нам продали беременную верблюдицу. При покупке мы этого не знали. Родился верблюжонок, который вырос и стал большим верблюдом. Его нужно было срочно перемещать в другой вольер, – рассказал он. – Так как свободных мест не было, пришлось прибегнуть к выбраковке лошади. Она занимала обширный вольер, была стерилизованной, не чистопородной. Мы хотели её продать или поменять, но никто не заинтересовался.

По словам Валерия Дядова, никаких махинаций, как это пытаются преподнести в социальных сетях, в этой процедуре нет. Есть положение в отношении детских внешкольных организаций, где прописаны меры и права организации на реализацию продукции, доходы от которой идут на счёт предприятия.

– Это служебная информация, которую «слили» в Сеть. Этого не должно было случиться – пояснил директор центра.

Тем временем после появления в Сети нелестных публикаций о биологическом центре родители принялись забирать своих детей из кружков. На сегодняшний день выбыла целая группа детей.

Флора Левина

Семей