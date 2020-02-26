Коварная палочка Коха

Ежегодные профилактические осмотры населения позволят выявить заболевание в более легкой форме, сократят сроки его лечения, период нетрудоспособности.

Что нужно знать о туберкулезе для личной безопасности? Необходимо помнить, что туберкулез – хроническое инфекционное заболевание, социально значимое, может длительное время развиваться бессимптомно, заболевший человек может внешне выглядеть совершенно здоровым. Заражение здоровых людей происходит при кашле, чихании больного.

Нужно бережно относиться к своему здоровью и ежегодно проходить профилактические осмотры. Всем известно – чем раньше выявлено заболевание, тем более эффективно его лечение.

Основным методом раннего выявления туберкулеза у взрослого населения и подростков с 15 лет является флюорографическое исследование органов грудной клетки, которое применяется прежде всего для скрининга туберкулёза и злокачественных новообразований лёгких.

Сегодня наука дает возможность внедрения цифровых аппаратов для флюорографии. Цифровые методы позволяют упростить работу с изображением (изображение может быть выведено на экран монитора, распечатано, передано по Сети, сохранено в медицинской базе данных и т. п.), уменьшить лучевую нагрузку на пациента и уменьшить расходы на дополнительные материалы (плёнку, проявитель для плёнки).

Если вы работаете на вредном предприятии, на производстве продуктов питания, в сфере дошкольного и школьного образования или относитесь к группе риска из-за имеющегося у вас заболевания (хронические неспецифические заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет), вы должны обследоваться ежегодно.

Обязательно должны обследоваться члены семьи беременной женщины с целью предупреждения заболевания у новорожденного и матери.

Массовые флюорографические обследования населения являются наиболее эффективным методом контроля, так как раннее и своевременное выявление ограниченных форм туберкулеза органов дыхания и их эффективное лечение являются основными факторами сокращения резервуара инфекции среди населения.

Кроме того, регулярные флюорографические обследования населения позволяют выявлять такие заболевания органов дыхания, как рак легкого, саркоидоз, лимфогранулематоз и другие лимфопролиферативные заболевания, которые в начальных стадиях протекают бессимптомно, хорошо поддаются лечению.

Гулия Алжикеева,

заведующая рентгенологическим отделением КГКП «Региональный противотуберкулезный диспансер» Семея