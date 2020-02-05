Книга, написанная с душой

В Усть-Каменогорске состоялась презентация лирического сборника «Поле васильковое» восточноказахстанского поэта Натальи Матвеевой.

Творческий вечер прошел в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке.

Наталья Матвеева – председатель ВК областного литературного объединения «Звено Алтая» и член Союза писателей России. Ее произведения публиковались на страницах казахстанских и зарубежных журналов. Читателям уже знакомы такие сборники, как «Стежки-дорожки», «Колодец жизни», «Свет души», «Когда в душе любовь и вера есть» и другие.

Стихотворное ремесло поэтессы отличает гармоничное сочетание воздушности формы с глубоким философским содержанием. В каждом произведении читатель найдет отражение фрагментов из своей жизни.

– Поэзия Натальи Матвеевой – на века, – поделилась мнением сотрудник отдела краеведения ВКОДЮБ Ирина Дурново. – С каждой новой книгой ее творчество приобретает иные грани. И «Поле васильковое» не исключение. Стихотворения наполнены живыми эмоциями – нежной грустью, радостью, сопереживанием лирическому герою и т. д. Каждый, кто возьмет в руки сборник, найдет для себя что-то свое, родное. Он никого не оставит равнодушным.

Автор призналась, что эта книга писалась по-особому, каждая строчка приносила ощущение счастья и свободы.

– У каждой книги своя судьба. И когда находится читатель на нее – это великое счастье, – отметила Наталья Матвеева. – Значит, ты идешь правильной дорогой. Лирический сборник «Поле васильковое» писался душой. Наша жизнь – большая, она наполнена разными людьми и событиями, как поле васильками.

Поздравить автора с новой книгой пришли друзья и коллеги по цеху – И. Каланчина, Н. Ершова, Т. Шушанникова, а также фольклорные коллективы – «Товарки» и «Рябинушки», которые исполнили песни и романсы на стихи Натальи Матвеевой.

Татьяна Кравченко