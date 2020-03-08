Книга – лучший подарок

Фонд областной библиотеки имени А. С. Пушкина пополнился уникальным сборником произведений Абая. Щедрый подарок преподнес житель Глубоковского района.

Юбилейный год основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбайулы областная библиотека торжественно открыла большой книжной выставкой литературы «Адамзаттың Абайы» – «Абай. Человек. Вселенная».

Она знакомит читателей с литературой по творчеству Абая и абаеведению, а также с уникальными изданиями, такими как первые книги Абая, изданные в начале прошлого века, роман Мухтара Ауэзова «Абай».

Творения великого мыслителя не теряют своей актуальности в настоящее время. Писатель-гуманист призывал «чувствовать все сердцем», ставил образование и труд неотъемлемым содержанием жизни человека. Известно, что наследие казахского поэта и философа Абая Кунанбайулы переведено на 34 языка, а роман Ауэзова – на 114.

В электронной библиотеке «Біздің Абай – Наш Абай» представлены полные тексты книг мыслителя, а также «Путь Абая» М. Ауэзова, источники по абае-ведению на 29 языках (http://abai.pushkinlibrary.kz).

Список раритетных книг пополнен еще одним экземпляром, который подарил пенсионер из села Прогресс Николай Оспанов. Это сборник 1936 года издания на казахском языке латинской графикой.

Краевед, библиограф Зиза Слямова отмечает, что книга ценна тем, что под каждым стихотворением указан год, когда оно было написано. В сборник включена лирика поэта, перевод произведений А. С. Пушкина «Письмо Татьяны Онегину», «Ответ Онегина» и другие.

По словам Николая Оспанова, эта книга много лет хранилась в его семье.

– Ее любил читать мой отец, который хорошо знал арабский и латинский языки, – делится мужчина. – Со дня смерти отца прошло 36 лет, и все это время мы берегли книгу как семейную реликвию. Отец говорил: «Абай жазғанда, жылатып жазатын» («Когда Абай писал, люди плакали»).

К слову, Николай Мурзыканович – человек, не ищущий покоя. Он имеет более шестидесяти лет производственного стажа. В 1994 году вышел на пенсию, после этого работал таксистом.

Недавно он нашел место захоронения своего деда Омарбека Оспанова 1916 года рождения, воевавшего в 321-й стрелковой дивизии 21-й армии Сталинградского фронта и погибшего 31 августа 1942 года в Ореховском районе Сталинградской области около поселка Крайний (нынешняя Волгоградская область РФ).

В канун Великой Победы пенсионер планирует посетить Волгоград и почтить память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Бахыт Сарсембаева