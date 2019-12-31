КЛЮЧИ ПОД ЁЛКОЙ

В преддверии наступающего Нового года 52 вкладчика «Жилстройсбербанка» получили ключи от новых квартир.

«Нұрлы жер» – государственная программа жилищного строительства, позволяющая вкладчикам банка на выгодных условиях приобрести собственное жилье. В 2019 году по направлению программы «Кредитное жилье» в регионе было построено и сдано на реализацию четыре дома на 430 квартир.

За несколько дней до наступления нового года в Усть-Каменогорске 52 семьи получили настоящий предпраздничный подарок – собственное жилье.

– Мы находимся рядом с домом, который в этом году сдала в эксплуатацию компания-застройщик «Алтайстрой», – рассказал заместитель директора областного филиала «Жилстройсбербанка» Даурен Мырзатаев. – Сегодня счастливые владельцы квартир смогут въехать в новое, светлое жилье. В целом в текущем году в рамках реализации программы нашим банком выдано порядка 2200 займов на общую сумму 17 миллиардов тенге.

Торжественное вручение ключей прошло при участии акима ВКО Даниала Ахметова.

– Дорогие друзья, так случилось, что самый ожидаемый праздник совпал для вас еще с одним значимым событием в жизни ­– получением квартиры, – поздравил собравшихся глава региона. – Я хочу пожелать всем здоровья, радости и пусть этот дом наполнится детским смехом и счастьем!

Получив ключи, владельцы жилья в новом 72-квартирном доме поспешили ознакомиться с приобретением. Внутри солнечной ярко-оранжевой новостройки в разрастающемся районе КШТ их ожидали уютные светлые и просторные квартиры с качественной отделкой.

– Я копила больше двух лет, и перед Новым годом такой сюрприз! – поделилась эмоциями Кристина Комарова. – Получила двухкомнатную квартиру от «Жилстройсбербанка». Безумно счастлива и желаю всем, кто хочет приобрести собственное жилье – идти к мечте, и она обязательно сбудется!

Счастливые обладатели жилья поблагодарили Даниала Ахметова за осуществляемую работу и поздравили его с наступающим праздником.

– Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить лично Вас, Даниал Кенжетаевич, за внимание к молодым семьям и достойную реализацию государственных программ, – резюмировала владелица новой квартиры Рашида Амренова. – Поздравляю восточноказахстанцев с Новым годом и желаю всем счастья!

Отметим, в 2020 году в рамках программы «Нұрлы жер» в Восточном Казахстане планируется строительство девяти домов на 742 квартиры, средняя стоимость одного квадратного метра в этих домах составит 140 тысяч тенге.

Валентина Мусевич

Фото Тлеубека Шаяхмета