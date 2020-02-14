Клуб «Жемчужины Алтая»

Первый в области клуб многодетных мам создан в районе Алтай.

В состав клуба «Жемчужины Алтая» вошли более 50 многодетных матерей района. Они инициировали и реализовали ряд интересных проектов. Например, мамы креативно подошли к решению проблем со снегом, которого в этом сезоне выпало немало. Женщины вместе со старшими детьми слепили из него фигуру в виде гигантской книги в честь 175-летия Абая Кунанбайулы.

– Мне нравится ваш город, ваша креативность, – сказал аким области Даниал Ахметов, посетивший в рамках рабочей поездки район Алтай. – Многодетные матери – это национальное достояние Казахстана.

Также участницы клуба «Жемчужина Алтая» отправили челлендж многодетным матерям Катон-Карагайского района, прочитав стихотворения великого поэта.

По словам акима района Алтай Нуржана Токсеитова, к весне клуб готовит конкурс красоты мам и дочерей, а еще его активистки планируют установить юрту, в которой на Наурыз будут угощать всех баурсаками и другой выпечкой. Все это демонстрирует активную позицию матерей, которые предпочитают быть в гуще событий, а не в стороне.

– Пример нашей семьи, где воспитываются четверо талантливых и одаренных детей – призёров соревнований и творческих конкурсов, говорит о том, что многодетность – не преграда благополучию, – сказала Ирина Надырова. – Государство помогает таким семьям, поддерживает нас во всем. И мы сами честно трудимся, стремимся к лучшему.

Даниал Ахметов подчеркнул, что в регионе было выделено 523 квартиры многодетным семьям, государство оказывает всестороннюю поддержку этой категории населения, но иждивенческих настроений быть не должно.

Ева Ким

Тлеубек Шаяхмет

район Алтай