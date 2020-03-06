Кибертехника для нового поколения

Юных жителей области собираются обучить принципам работы искусственного интеллекта, а также создавать беспилотники и управлять ими.

Сегодня, в век высоких технологий, азам перспективных и многообещающих специальностей можно обучиться в стенах учреждений среднего образования. Одна из таких профессий ассоциируется с фантастическими фильмами – это оператор беспилотных летательных аппаратов.

По словам руководителя Управления образования Сайрангуль Жумадиловой, в настоящее время во всех 648 школах региона функционируют IT-классы.

– Педагоги проходят специальные курсы по внедрению углубленной программы обучения IT-технологиям. В этом учебном году 40-часовую подготовку прошли еще 544 педагога в области информационных технологий, – пояснила она.

Программа управления беспилотником без участия человека разработана учащимися специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики и информатики, № 25 города Усть-Каменогорска.

– В программу IT-классов вошли новые направления: визуальное программирование в игровой форме, роботизированная система на языке высокого уровня Python, создание автоматизированных устройств на базе электронных платформ Arduino, а также программирование беспилотных летательных аппаратов, – сообщила Сайрангуль Жумадилова.

Школьники делают заметные успехи в сфере IT, причем перспективность их разработок отмечают даже за рубежом.

Ключевым фактором положительных показателей, по мнению главного педагога области, является грантовая поддержка акима ВКО.

За последние два года 25 учеников получили гранты в размере от 300 тысяч до 3 миллионов тенге на разработку своих инновационных проектов. Общая сумма выданных грантов – 25 миллионов тенге.

Следующие претенденты на гранты определятся на очередном IT-фестивале, который пройдет в апреле этого года.

Бахыт Сарсембаева