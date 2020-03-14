Квадратные метры ожидания

Ловко жонглировать цифрами, рисуя яркую картину перспективных планов, нужно тоже уметь. Главное при этом – не засыпаться, когда одним точно заданным вопросом ставят под сомнение всю аргументацию докладчика.

Именно так и произошло на состоявшемся совещании по вопросу обеспечения населения жильем, когда аким ВКО Даниал Ахметов поинтересовался у докладчика – к чему в отчете такое обилие цифр и отвечают ли они поставленным ранее задачам?

Руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО

Бауыржан Кудияров на заседании областного акимата весьма информативно докладывал о том, как идет в регионе реализация программ жилищного строительства «Нұрлы жер», ипотечного кредитования «7-20-25», льготного кредитования «Бақытты отбасы».

По его словам, в 2019 году было введено в эксплуатацию 443 тыс. кв. м. жилой площади. В этом году в соответствии с озвученными данными запланировано строительство 76 многоквартирных домов общей площадью 550 тыс. кв. м. Это позволит по итогам года обрести собственное жилье 329 малообеспеченным и многодетным семьям региона.

Даниал Ахметов увидел в этом некоторое несоответствие.

– Была поставлена задача – удвоить темпы строительства. Я поручал подготовить ПСД на дополнительные объемы строительства со стоимостью квадратного метра не выше 160 тысяч тенге, – подчеркнул Даниал Ахметов. – В очереди на получение жилья стоят 33 000 жителей ВКО, в том числе многодетные и малообеспеченные семьи. В докладе вы должны были расписать, как за 4-5 лет мы ликвидируем эту очередность.

На начало 2019 года в очереди на получение жилья в регионе стояли 906 многодетных и малообеспеченных семей. В течение прошлого года 566 семей этой категории получили жилье из имеющегося жилфонда либо за счет строительства новых домов. Приобретение осуществлялось по госпрограммам, а также за счет бюджетных средств и благотворительных фондов. На 20 февраля 2020 года список очередников из многодетных и малообеспеченных увеличился до 1847 семей.

Как заметил Даниал Ахметов, чтобы закрыть потребность в жилье этих семей и сократить срок их ожидания хотя бы до трех лет, необходимо ежегодно выделять квартиры порядка 550-600 многодетным и малообеспеченным семьям. Но в докладе, щедро сдобренном различными цифрами и фактами, прозвучала совсем другая информация. Тогда зачем озвучивались все эти расчеты?

Все дело как раз и состоит в том, чтобы правильно составить план, реализация которого позволит решить вопрос в указанные сроки. Возможности для этого есть.

Так, в рамках ипотечного льготного кредитования для многодетных семей «Бақытты отбасы» было принято на рассмотрение 314 заявок, одобрено 290. Также в 2019 году по этой программе было выдано 70 жилищных сертификатов на покрытие части первоначального взноса.

По программе «7-20-25» в прошлом году в области реализовано 817 квартир. На стадии реализации 226 квартир. По состоянию на 5 марта по области банками второго уровня принято 1 298 заявок на получение ипотечных жилищных займов, из них одобрено 817 заявок.

Примечательно, что Восточный Казахстан в разрезе республики занимает пятое место по количеству одобренных заявок по программе «7-20-25», в разрезе областей – третье место после Актюбинской и Костанайской.

Елена Николаева

Дмитрий Франчук