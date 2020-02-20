Качество жизни определяется конкретными делами

В Усть-Каменогорске в новом формате состоялся ежегодный отчет акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова перед населением. На встречу с главой региона пришли более 500 человек.

В мероприятии приняли участие государственный инспектор Администрации

Президента РК Талгат Байзатов, акимы городов и районов области, а также представители общественности.

Отчет перед населением традиционно является оптимальной площадкой для диалога между властью и народом. Глава региона не только подводит итоги работы за год в различных экономических и социальных сферах, но и озвучивает планы, ставит задачи перед госструктурами и отвечает на вопросы восточноказахстанцев.

Даниал Ахметов рассказал о том, какие меры принимаются, чтобы перевести медицину области от догоняющего к опережающему развитию, повысить темпы строительства жилых и социальных объектов, озвучил результаты работы в сфере образования, которые существенно улучшились после открытия в каждой школе IT-классов и внедрения трехъязычия. После того как сельские школы смогли на равных с городскими обучать детей, уровень знаний по показателям ЕНТ на селе стал выше, чем в Усть-Каменогорске и Семее.

Подробно глава региона остановился на развитии агропромышленного комплекса и перспективах растениеводства. Даниал Ахметов отметил, что основная задача в этой сфере – увеличить посевные площади кукурузы и сои. Эти товары пользуются большим спросом в Китае, и Восточный Казахстан имеет все шансы стать одним из главных импортеров Поднебесной.

В этом году вопросы акиму области поступали в формате видеообращений. Жители из разных уголков региона интересовались развитием в их населенных пунктах медицины, инфраструктуры, жилищного строительства. Поступали даже вопросы, волнующие все мировое сообщество. Так, обратившиеся граждане интересовались, какие в регионе принимаются меры для защиты от нового китайского коронавируса и что делается для улучшения экологической ситуации.

Марина Коновалова, Усть-Каменогорск:

– Мы получили долгожданную квартиру, чему очень рады. Стояли на очереди с 2003 года. Какие перспективы жилищного строительства предвидятся в области?

– Подготовлена проектно-сметная документация на строительство 320 тыс. кв. м жилья, во второй половине этого года будет подготовлена ПСД еще на 420 тыс. кв. м. Перед нами стоит задача в этом году увеличить объемы вводимого жилья до 750 тыс. кв. м. Это очень большой прирост. В следующем году мы практически удвоим эту цифру. В итоге задачу по обеспечению жильем очередников сможем решить за четыре года. По области в очереди на получение жилья стоят свыше 32 тысяч человек, 18 тысяч из них относятся к социально уязвимым слоям населения, 1700 – многодетные семьи. Имеется потребность в кредитном жилье для 12 тысяч человек, в арендном – для 20 тысяч. Каждый аким знает свои задачи. Нужно, чтобы люди активно работали с «Жилстрой-сбербанком». Для работников бюджетной сферы мы выдаем специальные сертификаты на сумму от одного до нескольких миллионов тенге для того, чтобы они быстрее смогли внести 20-процентный вклад на получение ипотеки. Сегодня 11 тысяч человек уже готовы взять кредиты. В регионе не хватает работников строительных специальностей. Нам нужны рабочие руки. Поэтому в колледжах проводят обучение, стараются быстрее восполнить рынок труда, чтобы запустить процесс строительства.

Александра Осипова, Усть-Каменогорск:

– В Усть-Каменогорске работает несколько промышленных предприятий. В своих ежегодных отчетах их руководители сообщают о снижении выбросов в окружающую среду, но жители областного центра не замечают положительных изменений. Скажите, что уже сделано и что будет предпринято для улучшения экологической обстановки? Также согласно новому Экологическому кодексу РК 100 процентов выплаты за эмиссии в окружающую среду от наших предприятий будут оставаться в Усть-Каменогорске. Жители хотят знать, на какие именно экологические мероприятия будут потрачены эти средства?

– Действительно, такая проблема есть. За последние

5 лет в экологические мероприятия инвестировано 27 млрд тенге, 12,5 млрд тенге из них поступили от ТОО «Казцинк». Усть-Каменогорская ТЭЦ выделила 4 млрд тенге. Бухтарминская цементная компания наконец недавно установила новые фильтры. В целом такая работа ведется, и она меня также не устраивает в полной мере. Подготовлена программа по улучшению экологической обстановки области на 2020 – 2025 годы. Она предусматривает снижение выбросов на 7 процентов. Конечно, это не так много. Деньги от эмиссий будут получать предприятия и акиматы населенных пунктов. Это будет обсуждаться с общественностью. Все средства, направляемые на улучшение экологической обстановки, будут распределяться совместно с вами. Также помним ситуации с пожарами на мусорных полигонах. В течение нескольких дней в городе было сложно дышать. Совместно с ЕБРР в Семее и Усть-Каменогорске мы будем строить заводы по переработке мусора. Вместе с вами мы должны взяться за масштабную высадку деревьев. Первую большую посадку проведем в мае этого года. Но нужно не просто посадить зеленые насаждения, а ухаживать за ними, чтобы они росли. Вот такие у нас задачи.

Нина Кипа, Урджарский район:

– Большинство беременных женщин из нашего района уезжает рожать в областной центр или в Семей. Расстояния немалые. Для такого радостного события, как появление ребенка, женщинам приходится преодолевать расстояния в 600 км. От имени всех матерей Урджарского района обращаюсь к вам с просьбой помочь решить вопрос , чтобы женщины рожали в больницах своего района, рядом со своей семьей.

– Действительно, 80 процентов всех матерей области рожают в Усть-Каменогорске и Семее. В Бескарагайском, Бородулихинском районах рожают всего 10 процентов беременных жительниц, в Курчумском, Тарбагатайском, Кокпектинском районах – 30 процентов. Для решения проблемы в этом году мы выделяем 1 млрд 600 млн тенге. В Урджар, Катон-Карагай, Курчум, Маркаколь, Зайсан будет закуплено оборудование для родильных отделений, соответствующее мировым стандартам.

Ольга Мартыненко, Риддер:

– Не первый год большая работа проводится по благоустройству дворов. Слышала, что и уличное освещение будет совершенствоваться в городах и райцентрах. Когда же проведут модернизацию сети уличного освещения в Риддере?

– В вашем городе нужно решить две главные проблемы. Во-первых, в этом году мы должны начать строить школу. Во-вторых, решить вопрос с медицинскими учреждениями. Поликлиника и больница располагаются в старых помещениях. Сейчас завершается разработка ПСД. Также в этом году на улицах Риддера станет светлее. Освещенный и красивый город будет радовать своих жителей.

Кирилл Рожков, Усть-Каменогорск:

– Этой зимой в Усть-Каменогорске выпало очень много снега, дворы не чистят, снег не вывозят неделями, на пороге – весна. Какая работа ведется в целях предупреждения паводков?

– В этом году мы вывезли почти 700 тысяч кубометров снега по всему региону, в том числе с территории Усть-Каменогорска – 125 тысяч кубометров, что в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. За очистку внутридворовых территорий отвечают КСК. Тем не менее, дано поручение акимам городов и районов о принятии необходимых мер. Большое количество осадков наблюдается в 166 населенных пунктах в шести районах области. В 108 селах возможно подтопление, каждое из них взято под контроль. Всего на проведение дополнительных взрывных работ предусмотрено 150 миллионов тенге. При необходимости будут выделены дополнительные средства. Ведется постоянный мониторинг. Раз в неделю совершается облет паводкоопасных участков. На предупреждение возможных паводковых явлений по области предусмотрены средства в размере 1,8 миллиарда тенге. На контроле находится эксплуатация 222 гидротехнических сооружений. Заготовлено 64 тысячи штук мешкотары и 3,5 тысячи тонн инертных материалов.

Бакыт Сырымбаева, Зайсанский район:

– Территория нашего района граничит с Китаем, поэтому нас очень волнует ситуация, связанная с коронавирусом. Какие меры в регионе принимаются в целях борьбы с этим заболеванием?

– В целях борьбы с коронавирусом под моим руководством организован оперативный штаб, реализуется комплексный план. В аэропортах и вокзалах проведены учения по противодействию этому вирусу. При обнаружении зараженных коронавирусом специалисты будут следовать специальному алгоритму действий. Все пассажиры, перевозчики, члены экипажа, бортпроводники, прибывшие в Восточный Казахстан, в обязательном порядке проходят проверку. Таможенные посты «Бахты» и «Майкапчагай», граничащие с Китаем, обеспечены всем необходимым оборудованием для проведения соответствующих проверок. По состоянию на 16 февраля в область прибыли 7408 человек, 70 из них – иностранцы, в том числе 16 граждан КНР. Все они обследованы, никаких подтверждений наличия вируса не обнаружено. С 17 февраля люди, прибывающие к нам из Китая, будут находиться в 14-дневной обсервации. В амбулаториях Зайсанского и Урджарского районов, санатории «Уба», реабилитационном центре для инвалидов в поселке Грехово, а также в противотуберкулезном диспансере в селе Акжар развернуты резервные стационары. Подготовлены 80 специальных боксов. Все медицинские учреждения области обеспечены противовирусными препаратами, масками, респираторами и перчатками. Также в больницах есть более 10 тысяч защитных костюмов и две капсулы для транспортировки. На данный момент ситуация стабильная и находится под контролем.

Елена Сихварт, Кокпектинский район:

– Кто контролирует необоснованный рост цен? Почему продавцы завышают стоимость товаров, и какие меры принимаются для их снижения?

– Создан перечень из 19 видов продуктов, на которые можно устанавливать предельные цены. Я был крайне удивлен, когда оказалось, что в Шемонаихе цены на продукты питания были выше, чем в Семее и Усть-Каменогорске. Ситуацию исправили, но стоит отметить, что акимат района не уделял должного внимания этой проблеме. Такие примеры, к сожалению, есть. Мы знаем, что подорожали говядина, сливочное масло и некоторые овощи. В связи с этим закупили почти 6 тысяч тонн плодоовощной продукции. Кроме того, хотим, чтобы из разных точек Казахстана к нам приезжали поставщики и реализовывали свою продукцию в новом оптово-рыночном центре, который мы планируем построить в следующем году. К этой площадке доступ будут иметь все.

Жанар Женисова, Семей:

– Я воспитываю 12-летнего ребенка с особыми потребностями. В прошлом году во время визита в Семей Президент РК Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос о создании нового реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями. Расскажите о работе, проводимой в этом направлении.

– Поручение Президента обязательно будет выполнено. В настоящий момент в Семее проживают 1304 ребенка с особыми потребностями, 489 из них подлежат медицинской реабилитации. Также 140 детей нуждаются в дневной полустационарной социальной реабилитации. Будет разработан проект по строительству в Семее реабилитационного центра для людей этой категории на 150 мест. В мае проект должен пройти государственную экспертизу. В 2021 – 2023 годах построим этот центр. Также до начала строительства этого объекта рассматривается вариант открытия медицинско-социального рабилитационного центра на базе санатория «Карагайлы». Так, в течение одного года в этом санатории социальной реабилитацией можно охватить 140 детей, а также использовать возможности этого учреждения в целях проведения реабилитацонных мер для 489 детей с особыми потребностями.

Аида Уркунчинова, район Алтай:

– В прошлом году в Алтае открыли инсультный центр. Какие еще новшества ожидаются в этой сфере?

– В этом году в Аягозе и Алтае будут открыты центры кардиохирургии ІІ уровня, оснащенные самым лучшим оборудованием. Стоит отметить, что особое внимание уделяется обучению специалистов за рубежом. Так, в этом году два кардиохирурга из Алтая и еще два из Аягоза пройдут обучение за границей. Также по одному специалисту из этих городов будут обучаться у известного кардиохирурга Юрия Пя в Нур-Султане.

Айгерим Айдарханова, Курчатов:

– В следующем году мой сын собирается поступать на обучение в колледж бизнеса и сервиса в Семее. Есть ли там общежитие?

– В рамках поручения Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана

Назарбаева в прошлом году в Семее построены два общежития на 700 мест. В этом году начнется строительство еще пяти подобных объектов. В том числе в 2021 году построят общежитие на 288 мест для колледжа бизнеса и сервиса. Стоимость проекта – 1,7 миллиарда тенге.

Тынысбек Жарынбетов,

Семей:

– Ежегодно в паводковый период в районе острова Бейбитшилик происходит размыв берега реки Иртыш. Вдоль поймы реки есть частные домостроения, находящиеся возле берега. Невыполнение берегоукрепительных работ может привести к подмыву и обрушению берега, подтоплению жилых домов острова. Скажите, будет ли что-то предпринято по этому вопросу?

– В течение последних пяти лет в Семее решен ряд значимых проблем. Однако именно этот вопрос оставался открытым, он мне известен. Проектно-сметная документация по проекту будет закончена через два месяца. Во второй половине этого года начнем берегоукрепительные работы, которые позволят защитить остров Бейбитшилик, район Пристани, а также поселки Восточный и Мирный.

Тезисы доклада акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова на отчетной встрече перед населением читайте в газете «Рудный Алтай» № 15,

от 8 февраля 2020 года, на 4-5 стр.