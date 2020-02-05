Каскад медалей

Восточноказахстанские могулисты блестяще выступили на этапах Кубка мира в Канаде и этапах Кубка Европы во Франции.

Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Юлия Галышева сначала заняла второе место на этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул в канадском Тремблане. В финальном заезде Юлия уступила лидировавшей в отборе француженке Перрин Лаффон, которая никого не допускает к первому месту этапов в этом сезоне. Замкнула тройку призеров Анастасия Смирнова из России.

Затем мастер спорта международного класса Юлия Галышева снова порадовала казахстанских поклонников фристайла на четвертом этапе, который также прошел в Канаде, в Калгари. Наша землячка уверенно провела первый заезд, попав в число шести финалисток с первым результатом. В решающей части соревнований она набрала 80,69 балла, что позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала. Первой же стала Перрин Лаффон, третьей – канадка Жюстин Дюфор-Лапуант.

В соревнованиях среди мужчин в Калгари отличился Дмитрий Рейхерд из ВКО, который в первом заезде показал пятый результат. Однако затем в финале смог улучшить свои позиции, финишировав на третьей строчке. Он набрал 84,19 балла. Для Дмитрия бронзовая медаль стала первой наградой в текущем сезоне. Золото завоевал канадец Микаэль Кингсбери, а серебро осталось за Уолтером Уолбергом из Швеции.

Всего в розыгрыше будет девять этапов, один из которых – седьмой – пройдет 1 марта 2020 года в Алматы. Финиширует же нынешний розыгрыш этого турнира двухдневным этапом 14–15 марта в Швеции.

В другой части света – во французском Фон-Роме Анастасия Городко из ВКО заняла первое место в индивидуальном могуле. Она опередила француженку Фантин Дегрут и представительницу Нидерландов Жанеке Бергхуис. Для Анастасии это уже шестая медаль на этапах Кубка Европы. Ранее она завоевала четыре золотые и одну серебряную награды.

Восточноказахстанец Антон Бондарев взял бронзу, уступив шведу Расмусу Стегфельдту и россиянину Михаилу Алейникову. Стоит отметить, что соревнования были непростыми из-за погодных условий, многие участники не смогли завершить выступления вследствие падений. У наших призеров тоже поначалу складывалось не гладко. На предстартовых тренировках не удавалось выполнить задуманную программу. Но Анастасии и Антону удалось преодолеть все препятствия.

– Наши воспитанники достойно держатся на международных соревнованиях, принося славу Родине и своим тренерам, без которых эти победы были бы невозможны, – говорит заместитель директора по учебной работе Восточно-Казахстанской областной школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ) по зимним видам спорта Управления физической культуры и спорта ВКО Наталья Горлачева. – Это заслуга первого тренера – Виктора Лемешко, тренера по акробатике Владимира Борисова, а также заслуженного тренера Республики Казахстан Елены Круглыхиной.

Ева Ким