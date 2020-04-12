Картины пишутся сердцем

От судьбы не уйдешь. И какие бы ни происходили в биографии человека события, его настоящее предназначение, подкрепленное талантом, обязательно возьмет верх над всеми жизненными коллизиями. Так случилось и с жительницей Курчумского района Марфугой Адаяновой.

Рисовать Марфуга начала еще в детстве. Тогда это были обычные рисунки девочки-школьницы, отражающие ее мечты и восприятие мира. Детское увлечение переросло в дело всей жизни.

На протяжении многих лет женщина трудится в Курчумской лесохозяйственной организации. Многочисленные аншлаги, выполняющие роль лесных знаков в зеленой зоне района, – это ее работа. Еще есть картины, что называется, для души. Излюбленная тема – осенние пейзажи, от которых веет светлой грустью и ностальгией.

– Работа у холста погружает меня в особое состояние, – говорит она. – Сложно передать это словами. Я словно на время отрываюсь от земной суеты, и для меня существуют только кисть и полотно.

Художник рассказала, что у каждой ее картины своя история рождения. К примеру, рисовать снежного барса она начала четыре года назад. Пауза, затянувшаяся на весь этот срок, прервалась не так давно, и она за два дня завершила картину. Причем кропотливо вывела на полотне каждую ворсинку на белом мехе зверя. Впрочем, как и на остальных картинах с изображением различных животных – белки, лисенка и многих других.

Родилась и выросла Марфуга Адаянова в маленьком ауле. Ее родители трудились чабанами. После окончания школы девочке с явными способностями к рисованию дали направление в художественное училище в Алматы, где ее приняли на обучение. Училась прилежно, за что удостоилась повышенной стипендии. Однако внезапная болезнь заставила на время прервать учебу. Потом последовало замужество, рождение двоих сыновей, и продолжить обучение в художественном училище не получилось.

Судьба Марфуги распорядилась так, что поднимать детей ей довелось самой. На многие годы кисть и полотна пришлось отложить. Потом они возвратились в жизнь этой женщины. Как она говорит, с живописью не расстанется. Утверждает, что в этом у нее особая потребность и все свои работы она пишет сердцем. Глядя на ее произведения, в это действительно верится.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район