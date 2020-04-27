Карантин – не повод не учиться

Действующий режим ЧП внес серьёзные изменения в деятельность организаций образования региона, в том числе и в КГУ «Глубоковский аграрный колледж».

О том, как у студентов организован учебный процесс через сеть Интернет, рассказала заместитель директора колледжа Нина Хилькевич.

По её словам, с 16 марта колледж перешел на организацию учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Специалисты колледжа разработали комплекс учебных и методических материалов, тестов, лекций и заданий по всем предметам, входящим в государственные образовательные стандарты. Специальная программная оболочка позволила установить надёжные связи по схеме «преподаватель – студент». В основном обучение проводится на образовательной платформе College.edu.kz/admun, где активированы 232 студента.

– При организации учебного процесса администрация колледжа учла индивидуальные способности учеников, – говорит Нина Хилькевич. – Тем студентам, у кого не было сенсорных сотовых телефонов, предоставили во временное пользование ноутбуки колледжа. Студентам, проживающим в отдаленных селах, где низкая скорость Интернета, доставили учебники, выдали индивидуальные задания. И если сначала возникали определенные трудности в дистанционном обучении, то теперь даже экзамены студенты сдают через Интернет и учебную производственную практику проходят без каких-либо проблем.

Мастера производственного обучения записывают уроки и отправляют студентам. Изучив тему, ребята отвечают на вопросы, проходят тестирование и отправляют результаты мастеру. После проверки работ оценки выставляются в электронном журнале. Также контролируется посещаемость студентов.

На основе плана воспитательных мероприятий в период дистанционного обучения составлен план, в который вошли мероприятия по всем направлениям воспитательной работы колледжа. Дистанционно проводятся конкурсы, викторины, записываются челленджи, экскурсии, тематические беседы, видеоролики.

– Знание современных информационных технологий стало необходимым условием обучения квалифицированного специалиста, – отмечает Нина Хилькевич. – Помочь ребятам освоить это непростое дело – одна из задач педагогического коллектива. Однако никакие технологии не заменят живого человеческого общения. Вот и наши студенты скучают по колледжу, по преподавателям и мастерам производственного обучения, по общежитию, по дружной студенческой семье и, конечно же, по столовой с её вкусными супами, вторыми блюдами и сытными кашами.

Кстати, на период дистанционного обучения за студентами сохраняются и стипендия, и питание – они получат компенсацию сухим пайком.

– К сожалению, мы не можем полноценно провести профориентационную работу, – отмечает замдиректора. – И хотя с беседами по профориентации специалисты и студенты учебного заведения побывали во всех школах района, мы беспокоимся – помнят ли выпускники девятых классов и их родители, что на 2020-21 учебный год один из сильнейших технических сузов нашей области – Глубоковский аграрный колледж – объявляет набор абитуриентов на обучение профессиям: «Техник-механик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Повар», «Электрогазосварщик», «Мастер по ремонту сельскохозяйственных машин».

Работа в удаленном режиме для студентов Глубоковского аграрного колледжа продолжается. Преподаватели считают, что опыт, полученный в ходе дистанционного обу-чения, будет полезен при создании новых альтернативных учебных курсов, основанных на принципе дистанционного образования.

Бахыт Сарсембаева