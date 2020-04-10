Каникулы – не для скуки

Ученики Белоусовской основной школы интересно и с пользой провели весенние каникулы.

Третья четверть закончилась раньше на одну неделю, у ребят появилась прекрасная возможность поучаствовать в различных дистанционных творческих и интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.

Так, в республиканском конкурсе рисунков «Зима в моем крае» диплом 1 степени завоевала ученица 0 класса Альбина Шабанова (руководитель Т. Ю. Ершова), учащиеся 2 класса София Чекина и Полина Ершова – дипломы 1 и 2 степени, Варвара Казанцева – диплом 3 степени (руководитель Е. М. Шабанова).

В конкурсе рисунков «Чистая планета» отличились учащиеся нулевого класса – Таисия Александрова (1 место), Анастасия Соколова (2 место), Глеб Козлов (1 место), Малика Тергемисова (2 место) – руководитель Т. Ю. Ершова; ученики 3Б класса – Рамиль Берсенев (диплом 2 степени), Оксана Мизенина (1 степени), Милана Кузьмичева (2 степени), Кира Истаева (3 степени) – руководитель И. В. Тергемисова; а также учащиеся 5-х классов Варвара Рыжова, Виктория Ким, Елизавета Строкатова, Елизавета Штайгер завоевали первые места, Ярослав Сыпченко – второе место (руководитель О. М. Понамарева).

За подготовку победителей учителя получили благодарственные письма.

Кроме того, свыше 70 учащихся 4 – 9 классов стали победителями республиканских конкурсов «Дарабоз», «Просвещение», «Тарым». Их подготовили учителя Н. А. Логинова, Н. Т. Дюсупова, К. А. Отегенова, А. К. Калиоллина.

Сейчас ребята ждут результатов республиканских конкурсов рисунков «Наурыз – праздник весны» и «Бескрайний космос».

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район