Каникулы – не для скуки

Актуально, Образование

Ученики Белоусовской основной школы интересно и с пользой провели весенние каникулы. 

Каникулы – не для скуки

Третья четверть закончилась раньше на одну неделю, у ребят появилась прекрасная возможность поучаствовать в различных дистанционных творческих и интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. 

Так, в республиканском конкурсе рисунков «Зима в моем крае» диплом 1 степени завоевала ученица 0 класса Альбина Шабанова (руководитель Т. Ю. Ершова), учащиеся 2 класса София Чекина и Полина Ершова – дипломы  1 и 2 степени, Варвара Казанцева – диплом 3 степени (руководитель Е. М. Шабанова). 

В конкурсе рисунков «Чистая планета» отличились учащиеся нулевого класса – Таисия Александрова (1 место), Анастасия Соколова (2 место), Глеб Козлов (1 место), Малика Тергемисова (2 место) – руководитель Т. Ю. Ершова; ученики 3Б класса – Рамиль Берсенев (диплом 2 степени), Оксана Мизенина (1 степени), Милана Кузьмичева  (2 степени), Кира Истаева (3 степени) – руководитель И. В. Тергемисова; а также учащиеся 5-х классов Варвара Рыжова, Виктория Ким, Елизавета Строкатова, Елизавета Штайгер завоевали первые места, Ярослав Сыпченко – второе место (руководитель О. М. Понамарева). 

Каникулы – не для скуки

За подготовку победителей учителя получили благодарственные письма. 

Кроме того, свыше 70 учащихся 4 – 9 классов стали победителями республиканских конкурсов «Дарабоз», «Просвещение», «Тарым». Их подготовили учителя Н. А. Логинова, Н. Т. ДюсуповаК. А. Отегенова, А. К. Калиоллина. 

Сейчас ребята ждут результатов республиканских конкурсов рисунков «Наурыз – праздник весны» и «Бескрайний космос». 

Бахыт Сарсембаева 

Глубоковский район 

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