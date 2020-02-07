Камни на льду

Первый областной турнир по кёрлингу состоялся в Усть-Каменогорске.

Напомним, кёрлинг для нашего региона относительно новый вид спорта. Суть состязания заключается в том, что участники двух команд поочередно пускают по льду тяжелые гранитные снаряды (камни) в направлении цели («дома»). В составе команды четыре спортсмена.

Организация и общее руководство проведением соревнований осуществлялось Управлением физической культуры и спорта ВКО совместно с областной федерацией кёрлинга. Хотя участие в турнире приняли всего несколько команд из Усть-Каменогорска и Уланского района, а также сборные управлений и вузов, посмотреть было на что! От эмоций лед стал горячим.

– Турнир проводился согласно правилам, утвержденным Федерацией кёрлинга Казахстана, с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации этого вида спорта, – отметил руководитель Управления физической культуры и спорта ВКО Денис Рыпаков. – По итогам первого областного турнира победила команда из Уланского района. На втором месте – студенты ВКГТУ им. Д. Серикбаева, которые проиграли победителям в упорной борьбе со счетом 6:5. Замкнули тройку лидеров представители нашего управления.

Стоит отметить, что успешное выступление студентов не случайно. Ребята сейчас готовятся к участию в традиционной зимней VIII Универсиаде вузов Казахстана.

Ева Ким