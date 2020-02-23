Как рыба в воде

Единственная представительница Казахстана стала чемпионкой на всероссийских соревнованиях по плаванию.

В казанском Дворце водных видов спорта прошел «Mad Wave Classic. Этап Владимира Селькова».

В состязаниях, носящих имя трехкратного призера Олимпийских игр, приняли участие более 800 спортсменов от 9 до 18 лет из 28 регионов России, а также из Казахстана и Южной Осетии.

Честь нашей страны защищала воспитанница СДЮШОР по водным видам спорта Управления физической культуры и спорта ВКО, обладательница редкого имени Тайисия Короткова. Юная пловчиха соревновалась в возрастной категории 9–10 лет.

Дистанцию 50 м брассом наша землячка преодолела с результатом 41.44 секунды и стала чемпионкой в этой программе, а 200 м брассом она проплыла за 3.25,22 и замкнула тройку лидеров. На дистанциях 50 м баттерфляем, 50 м вольным стилем, 200 м комплексным плаванием Тайисия Короткова вошла в пятерку сильнейших.

– Спортсменка занимается плаванием три года, – отметила тренер Виктория Садыкова. – Принимала участие в областных и республиканских соревнованиях, выезжала на старты в Новосибирск, но в таком масштабном состязании участвует впервые.

На «Mad Wave Classic. Этап Владимира Селькова» Тайисия Короткова выполнила 2-й взрослый разряд и установила личный рекорд.

Всего на турнире было разыграно 112 комплектов наград в четырех возрастных группах.

Камила Ботагамитова