Как могли – помогли

Военнослужащие Регионального командования «Восток» поддержали челлендж BizBirgemiz.

Они организовали уборку снега во дворах домов ветеранов и матерей погибших воинов-интернационалистов. Военнослужащие не только убрали снег, но и нарубили дрова, перенесли уголь в необходимое место.

Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла рассказали нынешним защитникам о нелегких годах, которые пришлись на их судьбу, отметив необходимость беречь и ценить мирное небо и спокойствие в государстве.

– Слова артиста Турсынбека Кабатова нашли отклик и в наших сердцах, – отметил заместитель командира инженерно-саперного батальона майор Досым Беласаров. – Он правильно сказал, все города, вся страна – это наш большой общий дом, и каждый из нас должен заботиться о нем, ведь мы все являемся детьми нашей Родины. Вместе мы всегда сможем достигнуть большего.

Организаторы надеются, что акция найдет свое продолжение в других региональных командованиях и воинских формированиях.

Флора Левина

Семей