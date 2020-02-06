Как идет платочек вам!

В Семее открылась передвижная выставка платков «Мен сыйға тартқан орамал», посвященная Международному дню платка.

Организаторами мероприятия выступили представители Казахского культурного центра «Айша Бибі» и Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.

Чтобы узнать больше о народных традициях и истории, студенты и учащиеся городских школ пришли на эту выставку. Их ознакомили с представленными в экспозиции 30 казахскими народными головными уборами, такими как такия, кимешек (шылауыш), саукеле и другими.

Духовным обогащением центр «Айша Бибі» занимается вот уже более 18 лет. И теперь представители центра решили показать молодежи старинные платки и другие головные уборы казахских женщин. Ребятам также рассказали о некоторых обрядах, истории и культуре казахского народа, а также о смысле народных традиций, связанных с головными уборами.

– Мы открыли эту уникальную выставку в канун Международного дня платка, который отмечается 1 февраля, – отметила заведующая сектором экскурсионно-массовой работы музея Ф. М. Достоевского Салтанат Сексембаева. – На ней представлено много разнообразных платков. Впервые подобная выставка состоялась в 2004 году в Нью-Йорке. В нашем городе такое мероприятие проводится тоже впервые. Платок, как предмет одежды, встречается практически у всех народов, однако значение и смысл его ношения один. Это символ нравственности, чистоты и скромности. Зачастую платок выступал показателем социального статуса его обладательницы.

Об особенностях ношения национальных головных уборов и значении их в жизни и быту казахского народа юным посетителям рассказала председатель общественного объединения городского казахского культурного центра «Айша Бибі» Айман Бокпасарова, из личного фонда которой и была организована выставка. Некоторые из них девушкам даже разрешили примерить. Завершилась выставка насыщенной концертной программой, свои музыкальные номера представили ансамбли казахского культурного центра.

Флора Левина

Семей