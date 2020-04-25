«Кайдзен», позитив и метод помидора

Чем заняться во время самоизоляции? Как работать дома, когда вокруг столько отвлекающих факторов?

На эти и другие вопросы мы постарались найти ответ у коу-

ча, тренера по ораторскому искусству и личной эффективности Анны Алексеевой. На протяжении восьми лет она успешно занимается ведением тренингов и бизнес-проектов. Недавно оратор из Усть-Каменогорска стала членом Ассоциации спикеров СНГ.

Анна утверждает, что в достижении целей режим чрезвычайного положения для неё не помеха.

– Удается ли вам эффективно работать в условиях ЧП?

– Для меня работа офлайн всегда была более комфортной. Я человек, который получает настоящее наслаждение от живого общения. Конечно, мне и сейчас удобно работать, используя Zoom, Skype и Instagram, однако это совершенно другой формат. Раньше общалась в режиме онлайн только с людьми, проживающими за пределами Казахстана, сейчас – со всеми.

В дистанционной работе выделяю три ключевых момента. Первый – использование системы планирования «Кайдзен». Если мы не сможем дисциплинировать себя, то и работа продвигаться не будет. Второй – поиск и освоение новых технологий, которые помогут перевести всю деятельность в цифровой формат. И последний, но не менее важный – позитивный настрой.

– В чем заключается суть системы «Кайдзен»?

– Она помогает эффективно планировать свою жизнь и непрерывно совершенствоваться. В этой системе есть техника «канбан», которая также способствует самоорганизации. Нужно записывать свои задачи на стикерах, начиная с самой глобальной, а затем – раздробить ее на микрозадачи. Когда фиксируешь мысли на бумаге, подстраховываешься от невыполненных заданий, забытых звонков и разрушенных планов.

– По мнению многих специалистов, самоизоляция пойдет людям на пользу. Как вы считаете, чем стоит заняться в первую очередь?

– Ключевое – разобраться с самим собой. Для того чтобы спокойно заниматься работой, развиваться или осваивать новые профессии, нужно понять, что вы хотите получить от жизни. В этом деле отличным помощником станет специальный метод. Нас окружает множество людей, часть из них, а именно друзей, коллег, партнеров по бизнесу мы можем выбирать сами. Суть метода – подумать, хотели бы вы, чтобы эти люди продолжали находиться в вашем окружении спустя десятки лет. Если от этой мысли вы не пришли в восторг, значит, нужно срочно что-то менять.

Ещё нужно прописать стратегию развития своей семьи и определить, что вы хотите получить в течение ближайших пяти, десяти лет и больше. Обозначив конкретную цель, поймешь, какие навыки нужно развивать, что лучше читать и смотреть.

– Можно ли освоить ораторское искусство, а также поставить голос не выходя из дома?

– Можно. В этом случае помогут различные курсы, книги, YouTube-каналы. Главное, при выборе автора обратить внимание на то, чтобы он нравился вам и заслуживал ваше доверие.

В домашних условиях можно поставить и голос, но для этого потребуется очень много времени. У кого-то, возможно, уйдет на это десять лет. Методик множество, но важно помнить, что некоторые действия, выполненные без помощи эксперта, могут только навредить. Поэтому подойти к этому вопросу следует серьезно и использовать только проверенные источники информации.

– Каковы основополагающие правила оратора?

– В первую очередь, он должен быть максимально честным со своей аудиторией. Тогда его будут ценить. Второе – это уверенность. Люди простят вам все, кроме отсутствия этого свойства. Третий, немаловажный фактор – внешний вид. Ведь всех на самом деле встречают по одежке. Четвертый – умение сместить фокус внимания с себя на ауди-

торию. О своей внешности и подготовке необходимо позаботиться заранее, находясь на сцене, нужно забыть об этом. Потому что там главенствует

аудитория, а не вы. Люди думают о себе, а не о выступающем человеке, так что не стоит бояться опозориться в их глазах. Последнее, но не по важности – знание темы.

– Что посоветуете в сложившейся ситуации предпринимателям? Сейчас им приходится нелегко.

– Несмотря на то, что многим сейчас действительно очень сложно, у людей, постоянно откладывающих задачи, не желающих доводить дело до конца, появилось официальное оправдание. Они могут списывать всё на режим чрезвычайного положения, ограничительные меры. Если говорить начистоту, то никакие внешние факторы не могут помешать человеку достигать своих целей, продвигать бизнес.

Нужно привести в порядок мысли и тело. Затем перевести фокус внимания на работу, хобби, бизнес. Мы часто лежим на диване, просматривая ленту в социальных сетях. Это, конечно, можно делать, но не в течение всего дня. Иначе на значимые достижения и саморазвитие времени просто не останется. Важно перестать переживать о ситуации, сложившейся в мире. В жизни человека никогда не произойдет что-то позитивное, если он посвящает всё своё время негативной информации. Где наш фокус внимания, там рост и развитие.

Если же работать дома некомфортно, значит, не организовано рабочее место. Важна каждая мелочь – если требуется, необходимо переодеться. Спортивная или домашняя одежда не поможет настроиться на рабочий лад. Девушкам стоит сделать макияж.

Организовать работу поможет метод pomodoro («помидор»). Согласно этой технике управлением времени нужно четко сформулировать задачу, которую вы собираетесь выполнить в течение ближайших 25 минут. Затем завести таймер. Работать следует до тех пор, пока не истечет время и не раздастся звуковой сигнал. После этого можно сделать пятиминутный перерыв. К слову, этот метод назван в честь кухонного таймера в виде помидора.

Предпринимателям необходимо перенести работу в режим онлайн, создать аккаунты в социальных сетях, наладить доставку. Вместе с тем стоит сделать свою деятельность максимально прозрачной, а именно вести прямые эфиры и показывать, как вы создаете продукт, дезинфицируете рабочее место. Так вы повысите уровень доверия своих клиентов.

Также бизнесменам желательно делиться с аудиторией полезной информацией, касающейся их сферы деятельности. К примеру, рассказывать о том, на что обращать внимание при выборе квартиры, одежды, приготовлении еды.

Сейчас самое время составить бизнес-план и активизировать работу в социальных сетях. В итоге можно не только сохранить доход, но и увеличить его, привлечь инвестиции. Важно как можно раньше приняться за дело, откладывать на потом – не вариант.

Гульжан Естаева