«Казцинк» спешит на помощь

ТОО «Казцинк» выделило более 12 миллионов тенге для организации доставки продуктов и медикаментов нуждающимся через сервисы дукен.kz для жителей областного центра.

Отдельно компания организовала масштабную волонтерскую помощь ветеранам и пожилым людям, работавшим в горно-металлургической организации, в Усть-Каменогорске, Риддере, Алтае, Серебрянске, Кокшетау, Жайреме.

«Казцинк» запускает совместный проект с акиматом Усть-Каменогорска в поддержку пожилых и людей с физическими особенностями. 12 миллионов тенге компания выделила для оплаты различных услуг централизованной доставки до адресатов. Предполагается, что нуждающиеся смогут воспользоваться сервисом дукен.kz (www.dyken.kz или по телефонам 109, 1331) для оперативной доставки необходимых продуктов. Развоз товаров при помощи данного сервиса платный, но финансовая поддержка «Казцинка» позволит уделить нуждающимся категориям граждан особое внимание, сделать доставку бесплатной.

Кроме того, во всех населенных пунктах, где расположены подразделения «Казцинка», члены Совета молодежи и другие работники, желающие принять участие в акции, будут бесплатно доставлять продукты, медикаменты, гигиенические товары первой необходимости.

Волонтеры купят необходимое в ближайшем магазине и доставят продукты до двери. Рассчитаться за товары можно будет наличными. За помощью смогут обратиться пенсионеры от 65 лет и старше, люди с ограниченными возможностями, родители детей с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, работавшие на предприятиях «Казцинка».

– Также мы дополнительно приобрели около 1000 продуктовых наборов, чтобы поддержать некоторых сотрудников, которым сейчас не помешает помощь, – отметил исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Пожилым и людям с особенными потребностями сейчас крайне важно оставаться дома и ограничить все внешние контакты. Поэтому мы тщательно продумали наш продуктовый набор – все товары можно хранить больше месяца.

На фото: волонтеры Риддерского металлургического комплекса ТОО «Казцинк».

Управление по связям

с общественностью

ТОО «Казцинк»