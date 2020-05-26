«Казцинк» снизит нагрузку на атмосферу

Самая крупная компания региона будет еще эффективнее замедлять работу производства в дни с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ), или безветрием. Это позволит заметно снизить нагрузку на экологию Усть-Каменогорска.

Металлургический комплекс «Казцинка» в областном центре активно применяет наиболее современные методы для очистки исходящих газов производства. Тем не менее в компании осознают важную локальную проблему Усть-Каменогорска – город находится в «чаше» гор и во время безветрия смог не рассеивается длительное время.

21 мая «Казцинк» заключил трехсторонний меморандум с Департаментом экологии и филиалом «Казгидромета» по Восточно-Казахстанской области о снижении уровня воздействия на окружающую среду в дни с неблагоприятными метеоусловиями (НМУ). По соглашению, при наступлении НМУ компания ещё интенсивнее будет сокращать попадание загрязняющих веществ

в атмосферу.

– Усть-Каменогорский металлургический комплекс (УК МК) постоянно снижает уровень воздействия на окружающую среду в дни с НМУ, то есть это не новая практика, – говорит исполнительный директор по металлургии ТОО «Казцинк», директор УК МК Турарбек Азекенов. – Сейчас мы ещё больше усиливаем деятельность в данном направлении. В зависимости от разной степени неблагоприятных метеоусловий на металлургическом комплексе снижается производительность свинцовой ISA-печи, не производится запуск металлургических печей. Это позволяет сводить к минимуму воздействие на окружающую среду.

Примечательно, что компания регулярно предоставляет отчеты о снижении производительности в дни с НМУ в Департамент экологии по ВКО. Специалисты ведомства в любой момент могут посетить металлургический комплекс и лично убедиться во всех принимаемых мерах.

– Благодаря заключенному соглашению, филиал РГП «Казгидромет» по ВКО будет свое-

временно и на некоммерческой основе сообщать о прогнозируемых НМУ, а компания «Казцинк» – заранее готовиться к снижению производительности на Усть-Каменогорском металлургическом комплексе, – комментирует руководитель Департамента экологии по ВКО Данияр Алиев. – Таким образом, при наступлении НМУ предприятие будет снижать нагрузку на атмосферу Усть-Каменогорска, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе в безветрие.

Отметим, что за 23 года «Казцинк» направил около 91 миллиарда тенге на природоохранные мероприятия. Благодаря постоянному обновлению оборудования и современным технологиям удалось снизить количество выбросов диоксида серы в атмосферу с 69 тысяч тонн до 16,9 тысячи тонн в год.

Управление по связям

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