Казахская классика на чешском

К юбилею Абая Кунанбаева в Праге планируют открыть культурно-информационный центр, посвященный творчеству и жизни поэта.

Создание этого уникального центра станет возможным благодаря подписанному меморандуму о сотрудничестве между Национальной академической библиотекой РК и Национальной библиотекой Чешской Республики «Клементинум».

В центре Абая будут представлены произведения классика, переведенные на чешский, английский, испанский и другие языки. Вместе с тем читатели получат доступ к электронной библиотеке. Это место, несомненно, станет центром притяжения для всех, кто желает ближе ознакомиться с богатой казахской культурой и литературой.

– Думаю, что произведения казахских классиков будут весьма интересны нашим читателям. С нетерпением ждем открытия центра, посвященного Абаю, – поделился заместитель директора Национальной библиотеки Чешской Республики Адольф Кнолл.

По словам директора Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаевой, в столицу Чехии приедет казахстанский библиотекарь, который будет знакомить посетителей с экспонатами и материалами, представленными в этом центре.

По материалам электронных СМИ