Каждый двор – домашняя ферма

На субботних ярмарках в Курчуме большим спросом всегда пользовалась молочная продукция из Кайнарлы.

Сливочное масло, молоко, сметана, творог, курт, иримшик, привезённые из этого села, раскупались мгновенно, так что в иных случаях спрос даже превышал предложение.

Секрет успеха прост: продукция из Кайнарлы выгодно отличается от «молочки» из других сёл тем, что упаковывается в специальную пластиковую тару и, главное, обладает отличными вкусовыми качествами. Благодаря этому кайнарлинцы и сумели создать свой сельский бренд.

Между тем, по информации акима Куйганского сельского округа Мухаметкарима Кусаинова, на сегодняшний день в Кайнарлы живут 28 семей, всего порядка 80 человек. Основной источник доходов местного населения – это их личные подсобные хозяйства. Каждый сельчанин старается удержать свою экономику на плаву, по возможности – расширить и укрепить. Сделать акцент на молочную продукцию заставила конъюнктура местного рынка.

По словам одного из жителей села – Кудайбергена Тапалова, пластиковую тару для упаковки продукции сельчане закупают в оптовых объемах в областном центре. Сейчас в каждом дворе доится 5–10 коров. Недаром говорят, что молоко у коровы на языке: всё зависит от качества её корма. В среднем, каждая из них за один удой выдает по восемь литров молока. В последние годы кайнарлинцы активно приобретали доильные аппараты. Этот шаг, как очередная ступень цивилизации, значительно облегчил процесс дойки коров.

Местная жительница Кульмайра Рахимжанова рассказала, что купила доильный аппарат три года назад, отдав за него 150 тысяч тенге. О трате на технику не жалеет: управляться с бурёнками стало значительно легче. Будет возможность – расширит свое домашнее стадо.

Вот так и живёт маленькое село. Здесь каждый двор – это мини-ферма со своим дойным поголовьем коров, скромным, но технологическим во-

оружением и готовой товарной продукцией. Возможно, некоторые хозяева подворий не отказалась бы трудоустроиться на стабильно работающем производстве, чтобы ходить на работу, регулярно получать зарплату. Таким могло бы стать молокоперерабатывающее производство. Возможно, когда-нибудь появится и оно. Пока же есть альтернатива в виде домашних ферм. Их продукцию покупатели ждут всегда.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район