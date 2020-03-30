Каждому по маске

Многодетные матери из Урджарского района шьют многоразовые маски.



Многодетная мама из села Маканчи Рысалды Мухаметкалиева вместе с другими жительницами выступила с инициативой по пошиву масок. Эту идею поддержал аким Урджарского района Нуржан Токсеитов.

Мастерицы района уже запустили свое небольшое производство. Ежедневно они

успевают сшить около тысячи масок многоразового использования. Готовые марлевые повязки бесплатно раздают малообеспеченным семьям и пенсионерам.

Желающих поучаствовать в подобной благотворительной деятельности не мало.

– Мы можем справиться с этими временными трудностями. Главное в такой

ситуации – действовать вместе, – считает Рысалды Мухаметкалиева.

Напомним, в районе созданы группы экстренного реагирования по профилактике коронавирусной инфекции, соблюдаются меры по обеспечению безопасности жителей.

Ания Есмухамет

Урджарский район