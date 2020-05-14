Каждого ростка коснется бахчевод

В этом году, после долгой разлуки длиною в 15 лет, у Ержана Абыштая состоялась встреча с весенним полем.

Прежде он 20 лет занимался бахчеводством. Выращивал отменные арбузы и дыни в самые трудные годы, и приобретенный опыт, пожалуй, один из главных капиталов земледельца.

Возвращение в былой промысел состоялось на участке земли, что омывается волнами Бухтарминского водохранилища. Правда, для орошения поля Ержан Абыштай использует воду из ручья, вытекающего из подножия гор. Проложил небольшой отводной канал и вода побежала по арыкам к проклюнувшимся росткам, накрытым пленкой. За ними бережно ухаживает бахчевод со своими двумя помощниками – братьями Олжасом и Сериком.

– Высажу 2,5 гектара арбузов и 0,5 гектара дынь, – рассказывает труженик. – Большая часть этой площади уже засеяна, появились всходы. Однако она будет расширена за счет соседнего поля. Сделать недельный разрыв между сроками посева мы решили сознательно, чтобы успевать ухаживать за посадками.

При выборе сортов арбузов Ержан Абыштай остановился на «крымсоне» и «продюсере». По его мнению, эти сорта по своим вкусовым качествам и условиям произрастания хорошо подходят для его поля.

Проклюнувшиеся из высаженных 1 мая семян зеленые ростки, в соответствии с технологией ухода, будут извлечены из-под пленки и присыпаны вокруг стебля землей. Причем, эта масштабная операция будет проделана командой бахчеводов вручную, то есть им придется «колдовать» над каждым ростком.

Таковы особенности этого ремесла: сладкие дары земли всегда оплачиваются соленым потом. Сезон работы длится с апреля по октябрь.

В разговоре собеседник признался, что вырастив доб-

рый урожай, бахчевод должен решить еще одну, не менее сложную задачу – вовремя реализовать его. В горячий сезон массовой продажи арбузов и дынь на рынке решающим может стать фактор наличия собст-

венного транспорта. К счастью, у Ержана и его братьев есть бортовой «КамАз», на который и возлагаются надежды.

На вопрос о том, какие качества наиболее важны для человека на бахчевом поле, земледелец сказал, что это – труд и терпение. Только они могут стать залогом хорошего урожая.

По информации отдела предпринимательства и сельс-

кого хозяйства Курчумского района, в эти дни посевная -2020 в разгаре. Ожидается, что общая площадь возделываемых культур в этом году составит без малого 30 тысяч гектаров. В том числе бахчевые – 1 тыс. гектаров, зерновые культуры (пшеница, ячмень, овес) – около 5 тысяч гектаров.

На проведение весенней посевной кампании району выделено 520 тонн дизтоплива по удешевленной цене – 165 тенге за литр. На начало мая курчумскими фермерами получено и вывезено из фондов оператора программы, который находится в Алтае, порядка 100 тонн топлива.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район