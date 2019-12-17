И словом, и делом

В Восточном Казахстане активно развивают институт наставничества в МСБ.

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области на базе Усть-Каменогорского колледжа сферы обслуживания провела обучающий семинар для наставников предприятий малого и среднего бизнеса.

В нем приняли участие 36 специалистов предприятий, которые являются социальными партнерами колледжей. Занятия проводила тренер-мультипликатор дуального обучения Карлыгаш Оспанова.

В ходе семинара слушатели отрабатывали навыки по моделированию обучения на рабочем месте, учились структурировать процесс.

– Это конкурентное преимущество не только мастера, в этом заинтересован и сам руководитель. Ведь когда практикуется наставничество, дела на предприятии идут в гору, – аргументировала руководитель учебного центра ТОО «Швейный дом «Рассвет» Алия Адамова.

Эксперт отдела развития человеческого капитала ПП ВКО Диляра Калиева отметила, что сегодня ярко выражена необходимость перехода института наставничества на качественно новый уровень. За обучение на рабочем месте студентов во время прохождения ими практики на предприятиях для наставников предусмотрена оплата. Поэтому сейчас динамично формируется система обучения специалистов-наставников.

По итогам семинара всем участникам вручены сертификаты, также их включат в Реестр наставников. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.

Анастасия Авдеева