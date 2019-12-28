И пособие, и трудоустройство

В ВКО на адресную социальную помощь и гарантированный социальный пакет для детей в 2020 году предусмотрено 5,7 млрд тенге.

В Управлении координации занятости и социальных программ ВКО рассказали, как идет подготовка к внедрению новых подходов господдержки.

По информации пресс-службы ведомства, с 1 января 2020 года будет внедрено отдельное государственное пособие «Многодетным семьям, имеющим 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования до достижения 23-летнего возраста».

Многодетные семьи выведут в отдельную категорию и назначат дифференцированное государственное пособие в зависимости от количества детей. Пособие будет выдаваться вне зависимости от дохода семьи. Планируется, что с начала нового года в ВКО государственное пособие будут получать 12458 многодетных семей. Из них 6456 получателям специального государственного пособия осуществлен переход в автоматизированном режиме на пособие многодетной семье, 2462 получателям переход на пособие многодетной семье осуществлен в штатном режиме с добавлением детей, рожденных в 2018-2019 годах, новые назначения пособия многодетным направлены 3553 семьям.

Как проинформировали в управлении, также в новом году малоимущим семьям будет продолжено назначение адресной социальной помощи. АСП будет назначаться ежеквартально, а выплаты – производиться ежемесячно. И помощь эту будут получать действительно нуждающиеся. При этом трудоспособные члены семьи не должны отказываться от предложенных мер занятости. Со своей стороны государство окажет помощь в поиске работы. При назначении гражданину или семье адресной социальной помощи трудоспособному члену семьи предложат работу. В случае согласия подписывается социальный контракт и происходит выплата АСП. Однако если гражданин откажется от предложенного трудоустройства, то выплата АСП будет прекращена не только ему, но и всей семье. При этом гарантированный социальный пакет для детей и выплаты многодетным матерям сохраняются.

Кроме того, дети из малообеспеченных семей из числа получателей адресной социальной помощи (АСП) будут обеспечиваться гарантированным социальным пакетом (ГСП). Гарантированный соцпакет предусматривается для детей в возрасте от одного до шести лет и от шести до 18 лет. Соцпакет будет выдаваться раз в месяц на период назначения АСП. Пакет на сегодня сформирован. В него войдут продуктовые наборы, а также единая школьная форма, школьные принадлежности, льготный проезд на городском общественном транспорте.

В целом, в ВКО на адресную социальную помощь и гарантированный социальный пакет для детей предусмотрено 5,7 млрд тенге. Государственное пособие для многодетных семей будет выплачиваться из республиканского бюджета.

Юрий Пааль