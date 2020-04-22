И посеем, и пожнём…

Несмотря на временные трудности, связанные с карантином, аграрии региона приступили к весенне-полевым работам.

Сложности в сфере сельского хозяйства, связанные с этим периодом, обсудили на площадке Палаты предпринимателей ВКО. Как фермеры Восточного Казахстана проведут весенне-полевые работы в период чрезвычайного положения и карантинных ограничений? Доступны ли им финансовые средства, семена, удобрения, запчасти и ГСМ? Как будет осуществляться перемещение через блокпосты городов и районов области?

Эти и другие актуальные вопросы отрасли в режиме видео-

конференцсвязи рассмотрели представители Палаты предпринимателей ВКО и областного управления сельского хозяйства. Участниками видеоконференции также стали сотрудники АО «Казагрофинанс», Аграрной кредитной корпорации (АКК), Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства (ФФПСХ), ВК филиала корпорации «Правительство для граждан», а также поставщики семян, гербицидов, удобрений, ГСМ, техники и запасных частей, главы крестьянских хозяйств региона.

ПЯТЬ В ОДНОМ

В сложившихся условиях сельхозтоваропроизводителей волнует вопрос перемещения по территории области. Предпринимателям, а также руководителям крестьянских хозяйств и их снабженцам необходимо выезжать в города за семенами, удобрениями, ГСМ, запчастями на сельхозтехнику и по другим неотложным делам.

17 апреля вышло Постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан за № 34-ПГВр «О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года №33-ПГВр «Об усилении карантинных мер», согласно которому все сельхозтоваропроизводители и предприниматели, задействованные в проведении и обслуживании весенне-полевых работ, освобождены от обязанности получать пропуска для прохождения блокпостов и имеют право беспрепятственно передвигаться по области с обязательным наличием средств индивидуальной защиты и следующих документов: маршрутного листа с указанием всех пассажиров, удостоверений личности водителя и сопровождающих, технического паспорта и путевого листа.

– В этом году работникам крестьянских хозяйств следует скооперироваться, – высказал пожелание модератор видеоконференции, начальник отдела АПК Палаты предпринимателей ВКО Аскар Жакупбаев. – Ни одна машина не должна ездить вхолостую. В одном автомобиле могут добраться до места назначения до пяти фермеров, конечно, с соблюдением всех мер личной безопасности (маски, перчатки, санитайзеры и т. д.). Об этом в хозяйствах знают и уже работают по такому принципу.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

И КРЕДИТЫ

Вторая важная тема касалась финансирования весенне-полевых работ, процедуры получения льготных кредитов в рамках государственных программ поддержки сельскохозяйственного бизнеса. На все поступившие от предпринимателей вопросы специалисты АКК, ФФПСХ дали подробные разъяснения, а по отдельным – вынесли положительное решение.

По словам бизнесменов, остается открытым вопрос инвестиционного субсидирования приобретения солнечных панелей.

С 15 апреля 2020 года, в связи с отсутствием средств на инвестсубсидирование, сельхозтоваропроизводители не могут подать заявки через информационную систему Qoldau, поскольку в случае отсутствия бюджетных средств заявки по этому направлению не принимаются. Палата предпринимателей ВКО считает, что в правилах инвестсубсидирования не соблюдены принципы равномерной и единой поддержки всех отраслей сельского хозяйства.

Из-за 80-процентной доли возмещения инвестиционных вложений на приобретение солнечных панелей многие сельхозтоваропроизводители оказались вовлечены в незаконную схему получения субсидий, которая строится на необоснованном завышении цен в 2–3 раза. В результате происходит искусственное удорожание субсидируемых оборудования и услуг. Сложившаяся ситуация вызывает справедливое недовольство со стороны аграриев области, активно внедряющих новые технологии производства, строящих новые фермы и приобретающих современную технику.

Представители ПП ВКО предложили снизить до 25 процентов долю возмещения по этому направлению. Соответствующее обращение направлено в центральный аппарат НПП «Атамекен», чтобы донести эту информацию до Министерства сельского хозяйства РК.

ВСЕГДА ПОМОГУТ

В ходе видеоконференции озвучена подробная информация о деятельности лизинговой компании «Казагрофинанс». Через эту организацию большинство крестьянских хозяйств закупают сельскохозяйственную технику.

– Они не просто продают технику, но и оказывают полное сопровождение процесса, помогают предпринимателю быстро оформить документы и без проблем прибыть в город и отбыть обратно, – пояснил Аскар Жакупбаев.

От руководителя филиала корпорации «Правительство для граждан» участники видеоконференции узнали, как можно зарегистрировать договоры залога не только онлайн, но и в ручном режиме. В настоящее время у организации отлажена схема работы, при которой представители ФФПСХ встречаются с крестьянами в ЦОНах в удобное для них время и принимают документы для оформления регистрации залога.

Все сложности, с которыми в сложившейся ситуации встречаются предприниматели, эффективно и оперативно решаются в рабочем порядке.

– Когда представитель крестьянского хозяйства из Бородулихи выехал за семенами, в Акмолинской области его остановили, – рассказали представители ПП ВКО. – Мы связались со своими коллегами из этого региона, предпринимателю оказали содействие. Машину загрузили и отправили обратно. Также у крупных представителей сельскохозяйственной отрасли нашего региона, которые оказывают услуги по проектированию и строительству молочнотоварных ферм, возникли проблемы на блокпостах Павлодарской и Костанайской областей, где они начинают строительство МТФ. Эти вопросы тоже практически решены.

Аскар Жакупбаев призвал сельхозтоваропроизводителей региона по всем возникающим вопросам обращаться в районные, городские и региональные филиалы Палаты предпринимателей.

– Все возникающие проблемы мы решаем буквально в ручном режиме, – сказал он. – Когда ввели запрет на экспорт муки, подсолнечного масла, пшеницы, перловки, лука и других видов продукции, 93 загруженных вагона застряли на границах и блокпостах.

Все обращения были полностью отработаны Палатой предпринимателей. Оказана помощь предпринимателям, вагоны пропустили через границы КНР, Узбекистана и России.

– На сегодняшний день более 100 обращений отработано положительно, – резюмировал Аскар Жакупбаев. – Предприниматели

региона должны знать, что им всегда будет оказана помощь и поддержка, тем более в это непростое время.

Ерик Абитов

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