История одной медали

Эта вроде бы обыкновенная медаль конца

Великой Отечественной войны, датированная 13 апреля 1945 года, для Турсунгазы Жумабаева имела особое значение.

Рядовой 36-го инженерно-саперного батальона, водитель автомобиля ЗИС-5 принимал непосредственное участие в штурме и взятии австрийской столицы Вены.

Воспоминаниями о фронтовике и военных событиях делится его сын, учитель истории, житель села Тарханка Глубоковского района.

– Родился отец в мае 1914 года в селе Коктерек бывшего Большенарымского района, – начинает свой рассказ Берикбай Жумабаев. – Когда он был еще подростком, умер его отец, чуть позже – мама. Поэтому дальнейшее его воспитание взяла на себя старшая сестра Нургыба, которая жила со своей семьей на участке Сатжол, что возле села Топтерек, за рекой Курчум. В 1934 году он окончил школу фабрично-заводского ученичества в Зыряновске и шоферские курсы.

Великая Отечественная война для Турсунгазы Жумабаева началась, как и для миллионов советских людей, ранним утром 1941 года. В то время он работал шофером в Кумашкинском МТС Курчумского района.

– Поехал отец на своей «полуторке» до ближайшей железнодорожной станции Жангиз-Тобе, чтобы оттуда отправиться на фронт. Вместе с другими молодыми, необстрелянными бойцами сразу же попал в Смоленское сражение, которое продолжалось около двух месяцев. По рассказам отца, бои шли жестокие, линии обороны перемещались с такой быстротой, что иногда, не зная дороги, можно было натолкнуться на вражеские позиции, – описывает те события сын фронтовика.

Чего только не пришлось испытать Турсунгазы Жумабаеву за эти 1418 дней и ночей! Горечь отступления, опасность оказаться в окружении, нехватка горючего для машины и отсутствие запасных частей… Многие боевые задачи приходилось выполнять на морозе, под дождем.

– Самым серьезным испытанием для водителей, по рассказам отца, была бомбежка, – продолжает наш собеседник. – В начале войны немецкие летчики чувствовали себя безнаказанными. Один на один с фашистским самолетом в чистом поле – это очень страшно для человека, не видавшего воющего самолета в пике. Машину оставить нельзя, спрятаться негде, вот и приходилось бросать грузовик на ходу из стороны в сторону, чтобы сохранить жизнь себе и раненым, которых отец перевозил в полевые госпитали.

Военный шофер Жумабаев стойко переносил все тяготы, мог не спать по нескольку суток. Но, как говорили на фронте, на войне человек становится крепче.

Фронтовик редко рассказывал своим детям о войне. А от нахлынувших воспоминаний иногда не мог сдержать скупых мужских слез.

Рассказывал об одном случае, произошедшем в Западной Украине в 1944 году: «Мы в составе передовых частей въехали в какое-то село. Избы стояли целые, не было видно следов пожара, только вокруг – ни души. Увидев посреди села рубленный из бревен колодец, решили набрать воды, чтобы залить ее в радиаторы машин. Крышка колодца оказалась заколоченной. Когда мы ее оторвали, то остолбенели от ужаса: колодец доверху был завален детскими телами. Такое никогда не забывается…»

В 1944 году наши войска перешли границу СССР и вступили на земли порабощенной Европы. Немец был еще силен, оказывал мощное сопротивление. Но, несмотря на это, Советская армия в апреле 45-го упорно продвигалась на запад, к логову фашизма.

Изгнав немецких захватчиков из Венгрии, наши войска перенаправили свои силы на освобождение Австрии и ее столицы.

Турсунгазы Жумабаев после очередного ранения и лечения в госпитале продолжил воевать в составе 3-го Украинского фронта, на который была возложена задача по взятию Австрии. Венская наступательная операция, которая началась 16 марта 1945 года, повлияла на исход Великой Отечественной войны.

В городе занимали оборону восемь танковых и одна пехотная дивизия нацистов, около пятнадцати отдельных батальонов, а также подразделения, сформированные из местной полиции и бойцов фольксштурма. 5 апреля начались бои на подступах к городу.

Согласно историческим данным, на южных подступах к городу немцы построили мощный укрепленный район, состоявший из противотанковых рвов, широко развитой системы окопов и траншей и большого количества дотов и дзотов. На строительство оборонительных сооружений немцы мобилизовали все трудоспособное население Вены. На улицах воздвигались баррикады, противотанковые препятствия. В парках и на окраинах вырывались окопы, устанавливались проволочные заграждения, танкоопасные направления густо минировались.

Штурмовые группы, в которые входили стрелковые подразделения, танки и саперы, вели тяжелые бои за каждый квартал австрийской столицы. 10 апреля Красная Армия смогла завладеть центром города и отбросить врага за Дунайский канал. 11 апреля советские войска форсировали и его. 13 апреля 1945 года Вена была полностью очищена от противника.

В ознаменование этой победы медалью «За взятие Вены» награждено более 270 тысяч воинов, среди них был и Турсунгазы Жумабаев.

За боевые заслуги ветеран также награжден орденами Великой Отечественной войны I и II степени и множеством юбилейных наград. Но самой дорогой для него была именно медаль «За взятие Вены», которая напоминала ему о финальных событиях той страшной и долгой войны.

– Отцовской награде, которая уже поблекла от времени, исполняется 75 лет, – говорит сын фронтовика. – Ее он носил на своей груди всю жизнь. Ордена и медали бережно и свято хранятся в нашей семье, я показываю их своим внукам, рассказываю о героическом подвиге их прадеда и всего нашего народа, чтобы память об этом никогда не ушла в забвение.

До фашистского логова рядовой Жумабаев не дошел каких-то 100 километров – объявили о капитуляции. Но еще около двух лет он служил в Германии, восстанавливал разрушенные города. В 1947 году приехал в село Кумашкино, где его ждали сестры.

Работал на местной машинно-тракторной станции шофером. Создал свою семью с местной девушкой Багдат. Когда в начале 60-х годов был образован новый совхоз имени XXII партийного съезда в селе Раздольное, фронтовик с семьей переехал туда. Работал шофером.

Ветеран не считал свою жизнь подвигом, так же как и все поколение тех суровых лет. И в мирное время, как и на войне, добросовестно трудился до конца своих дней.

Водительский стаж Турсунгазы Жумабаева составлял 40 лет. За безупречный многолетний труд он был награжден знаком «Отличник автомобильного транспорта Казахской ССР».

Его фотография всегда висела на районной Доске почета. Много лет он являлся бессменным депутатом Саруленского сельского совета.

Фронтовик часто повторял: «Не дай бог вам, детки, такой судьбы! Пусть мы, ветераны, останемся единственными участниками и свидетелями тех страшных событий, а вы лишь читайте о них. Война – это страшно. Цените и берегите мирное время!»

Бахыт Сарсембаева