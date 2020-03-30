Историческая ценность

В Семее продолжается работа по определению объектов историко-культурного наследия.

Из-за введенного чрезвычайного положения в стране сессия городского маслихата состоялась в онлайн-режиме. Одним из актуальных на повестке дня стал вопрос сохранения памятников и исторических зданий в городе.

Распоряжением секретариата городского маслихата образована временная комиссия по определению новых исторических памятников, которую возглавил депутат Рафаиль Хазипов. Она работала в двух направлениях: выявляла исторические памятники и обследовала уже имеющиеся.

По итогам подготовлено заключение, дан ряд рекомендаций по охране объектов историко-культурного наследия.

– Рекомендуется ввести в штатное расписание отдела культуры и развития языков специалиста, в должностные обязанности которого входит изучение и сохранение историко-культурного наследия, проведение не реже одного раза в год экспертизы общего мониторинга по состоянию как имеющихся памятников, так и ценности выявленных объектов, – отметил председатель временной комиссии Рафаиль Хазипов. – Есть еще ряд зданий, которые необходимо изучить и внести определенные предложения. Работа комиссии будет продолжена.

Руководитель отдела культуры и развития языков Назерке Аккожина заверила, что в дальнейшем отдел совместно с временной комиссией также примет участие в работе по выявлению и сохранению памятников истории и культуры.

Мария Щетинина