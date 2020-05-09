Исполнил свой долг

Житель Усть-Каменогорска продал собственную машину, чтобы посетить могилу дедушки, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

В детских воспоминаниях Нуржана Болусаева четко сохранился момент, как бабушка Нурсипа рассказывает ему об их родных, ушедших на войну, особенно о дедушке Жумабае Болусаеве.

– Когда он отправился воевать, моему отцу Кылышбаю был всего месяц от роду, – начал свой рассказ Нуржан Болусаев. – Мы искали информацию о дедушке на районном, областном уровне. В итоге получили сведения о том, где он погиб, но в каком именно месте находилось его захоронение – не было известно. После этого поиски прекратились.

Когда нашему собеседнику исполнилось 25 лет, в 1993 году скончалась его бабушка, в 2000 году – отец. Спустя время уже взрослому мужчине не давали покоя истории, которые он услышал в детстве. Тем более во времена, когда широко используется Интернет, найти можно кого и что угодно. С этой мыслью Нуржан Болусаев решил

возобновить поиски.

Благодаря рассказам бабушки, уже была известна некоторая информация. Оказалось, Жумабай Болусаев был председателем колхоза, в 1938 году его объявили врагом народа, осудили, но позже оправдали.

В поисках Нуржану помогла старшая сестра отца Жазига Кирчибаева, которая проживала тогда в Алматы. Ей удалось выяснить, что главу семьи осудили на четыре года. Оправдали его в 1940 году, и он вернулся в родной Катон-Карагайский район. Позже появились новые ценные сведения. Ответ на запрос дал Центральный государственный архив Москвы. В нем было сказано, что погиб Жумабай Болусаев 30 апреля 1944 года в госпитале

60-го медико-санитарного батальона 52-й мотострелковой дивизии в деревне Кудрово. Похоронен в братской могиле в городе Великие Луки Псковской области.

– Когда ответ уже был получен, умерла тетя. Все документы, которые она отыскала, передали мне. Я должен был продолжить это дело, – говорит Нуржан. – Написал письмо на указанный в ответе адрес, чтобы уточнить место захоронения. Мне ответили спустя полгода. В мае 2018 года, недолго думая, купил билет на самолет до

Москвы. Денег на поездку и прочие расходы не было, спонсоров, желающих помочь, тоже не оказалось, пришлось продать машину. Также материально помогли родные.

К счастью, у нашего собеседника была родня в Смоленске. Его близкий родственник Раджан Кайрдинов согласился помочь и подвезти его до пункта назначения на машине. Остановок было много, так как было решено посетить кладбища, которые встречались по пути. Нуржан Болусаев знал, что на каждом из них он может найти могилу своего земляка. Он просто не мог проехать мимо, не почтив их память.

До нужного места оставалось 40 километров. В деревне Монаково они нашли кладбище, где похоронены 2500 солдат. Среди них была и легендарная девушка-снайпер Алия Молдагулова. Прочитав молитву в память о ней, путники отправились дальше.

– В местном военкомате нас уже ждали. По прибытии отвели на кладбище. Там покоятся 500 солдат, в том числе и мой дедушка. Оказалось, что погиб он в звании младшего сержанта, командира отделения, – поделился Нуржан Болусаев.

Вернувшись на Родину, он увековечил память о предке, вписав фамилию деда на мемориальную доску в парке Катон-Карагая.

– Это был мой долг. Выполнив его, почувствовал облегчение, как гора с плеч свалилась. Я будто попросил прощения у дедушки за то, что пришел к нему спустя столько лет, – говорит Нуржан.

Но на этом наша беседа не закончилась. Оказалось, что наш земляк, находясь в России, сумел помочь и другим своим родным.

– Свояк моего дедушки Батырхан Темирбеков, которого я успел застать живым, тоже воевал. На родину вернулся раненым. Скончался в 1996 году, – рассказал он. – Я слышал, что в свое время ему присвоили орден Красной Звезды, но он даже не знал об этом и на руки его так и не получил. Чтобы доказать это, обратился в московский архив. Там мне дали подтверждение о том, что во время вручения он лежал в госпитале.

Полученный документ мужчина отдал детям Батырхана Темирбекова. Конечно, сейчас этого ордена уже нет, тем не менее, Посольство Российской Федерации в Республике Казахстан предоставило им соответствующее удостоверение. Кроме того, прозвучало обещание о присвоении ветерану казахстанской награды.

Сейчас Нуржан Болусаев со своей семьей проживает в областном центре. В будущем планирует посетить могилу младшего брата дедушки Кусмета Болусаева в Польше. Он отправился воевать в 16 лет. Известно, что был ранен в бою и умер 15 мая 1945 года в госпитале. Посмертно награжден медалью «За отвагу».

Также из этой семьи на войну отправились Турым, Турдыкожа и Кусман Болусаевы. Ни один из них так и не вернулся домой.

Гульжан Естаева

Фото предоставлены героем статьи