Искусство в HD-качестве

Звезды казахстанской эстрады радуют поклонников творчеством в необычном формате.

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в жизнь восточноказахстанцев. Так, раньше земляки могли посетить Центральный дом культуры Ertis Kontsert и насладиться творчеством джазового оркестра Big band, вокально-инструментального ансамбля «Әлем сазы» и ансамбля народно-классического танца «Ертіс», побывать на крупных областных, республиканских и международных мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Мир музыки Иртыша». Сейчас такой возможности нет.

Чтобы порадовать своих поклонников и подарить им весеннее настроение, звезды отечественной эстрады и ведущие творческие коллективы и солисты Ertis Kontsert проводят видеосъемки, онлайн-концерты, а также необычные челленджи.

Ведущие исполнители традиционных песен Е. Рысқали, Т. Абугазы, М. Салықпаев, А. Турганбаев, Б. Омаров, Қ. Оралбаев организовали челлендж «Ән – шеру» на произведение Абая Кунанбайулы «Сегіз аяқ». К 175-летию Абая Кунанбайулы приурочен челлендж «Күй тартыс» в исполнении сводного оркестра (симфонический оркестр акима ВКО и оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита).

Не забывают артисты и о другой значимой дате – 75-летии Великой Победы, которой посвящен онлайн-концерт «Поклонимся великим тем годам» с участием ведущих солистов Ertis Kontsert – Вячеслава Ткача и Нургуль Кабдоллаевой.

– Очень трепетно отношусь к этому празднику, – сказал заслуженный артист Республики Казахстан Вячеслав Ткач. – Пятеро моих дедов погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому своим творчеством я отдаю дань памяти всем людям, благодаря которым мы живем под мирным небом.

Для любителей джазовой музыки представят концерты оркестра Big band, для тех, кто неравнодушен к народному творчеству, – концерт «Шәмшіге арнау» с участием солистки Нургуль Кабдоллаевой и фольклорного ансамбля «Алтай». Для «классиков» готовится онлайн-концерт «Музыка для души», участие в котором примет солистка ЦДК Ertis Kontsert Айжан Мазкенова в сопровождении фортепиано.

– Даже в режиме чрезвычайного положения артисты стараются духовно и нравственно поддержать жителей области и страны, – отметил директор ЦДК Ertis Kontsert Данияр Мергалиев, – и подарить им весеннее настроение.

Стоит отметить, что восточноказахстанцы оценили искусство в новом формате и с удовольствием посещают концерты и участвуют в челленджах онлайн.

– Очень здорово в такой ситуа-ции окунуться в мир классической музыки, – поделился мнением житель Усть-Каменогорска Ерлан

Смаилов. – Это успокаивает и наполняет энергией.

Еще одна горожанка, Татьяна Екимова, подчеркнула, что важно, несмотря на чрезвычайное положение, не забывать о значимых юбилейных датах в этом году – 175-летии Абая Кунанбайулы и 75-летии Великой Победы.

– Нам нужно всегда помнить и чтить историю, – сказала Татьяна Екимова. – Задумка проведения юбилейных мероприятий в онлайн-режиме очень хорошая. У экранов смогут собраться все члены семьи. Хочу выразить благодарность организаторам за их труд и поклониться таланту артистов.

Александра Исаева