Интенсивная подготовка

Близится масштабное празднование 175-летия Абая Кунанбайулы. В рамках подготовки к юбилею реализуется ряд важных мероприятий, в том числе по благоустройству местности, где родился поэт.

В ходе рабочей поездки в Абайский район аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов убедился, что подготовка идет полным ходом. В районе ремонтируют дороги и реставрируют объекты исторического значения, строят новые сооружения.

В первую очередь глава региона ознакомился с благоустройством родника Сырт Каскабулак – места рождения выдающегося мыслителя.

– Родник является началом пути Абая Кунанбайулы. Это священное место. Все туристические маршруты будут начинаться именно отсюда, – отметил Даниал Ахметов.

Также активно ведется реконструкция места захоронения династии Кунанбая и строительство музея Кунанбая Оскенбайулы в урочище Акшокы. По словам акима области, проводимая работа – это знак преемственности поколений и сохранения традиционных ценностей, свойственных казахскому народу.

С опережением осуществляется строительство средней школы на 300 мест в селе Караул. По словам технического директора ТОО «Фирма «Азия» Серика Мамонова, к работе привлечено около 80 человек.

– Закончили кирпичную кладку стен и прокладку коммуникаций водо- и электроснабжения. Ведется монтаж кровли, системы отопления и внутренняя отделка, – сообщил Серик Мамонов. – Планируем закончить строительство к 1 августа, чтобы успеть к празднованию юбилея.

Общая площадь застройки составляет шесть тысяч квадратных метров. В школе есть актовый зал на 400 мест, спортзал, столовая, модульная котельная, спортивная площадка и зеленая зона. Как отметила руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, в учебном заведении будут действовать специальные классы IT-образования, робототехники и мультимедийной журналистики.

Также в селе Караул продолжается строительство парка имени Абая Кунанбайулы. Все работы выполняет генеральный подрядчик ТОО «ОблШығысЖол».

– Это парк будущего. Во время празднования здесь установят юрточный городок, – подчеркнул аким области. – Его функциональность в том, что и после юбилея молодежь Караула и другие жители района смогут проводить в нём свое свободное время.

Кроме того, идет масштабная реконструкция мемориального комплекса в Жидебае, где находятся захоронения Абая и Шакарима. На пешеходных аллеях

предусмотрены площадки для кратковременного отдыха с установленными скамейками и урнами для сбора мусора. Освещать территорию будут современные парковые фонари. В соответствии с проектом установят малые архитектурные формы. При устройстве клумб и цветников предпочтение отдается композициям с включением вечнозеленых районированных насаждений.

Как отметил Даниал Ахметов, была поставлена задача кардинально поменять облик объекта и при этом сохранить его историческое архитектурное прошлое.

– Празднование 175-летия Абая Кунанбайулы в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева – это сплав уважения к нашим традициям и прагматичности, – подчеркнул глава региона. – Все, что мы делаем, должно отвечать интересам граждан. Поэтому, придя сюда, люди получат возможность не только соприкоснуться с творчеством Абая и Шакарима, узнать много интересного, но и хорошо отдохнуть.

Отметим, в ходе рабочей поездки аким области ознакомился со строительством первого подъема насосной станции и водопровода в селе Караул. Работы выполняются генеральным подрядчиком ТОО «ВостокСтройГрупп». Стоимость строительства составляет более 1 млрд тенге. Реконструкцию водопровода планируют завершить в мае следующего года.

Вместе с тем изменят свой облик некоторые улицы села Караул. Средний ремонт дорог проведут на улице К. Мухаметханова на сумму более 24 млн тенге и улице Мамая на сумму свыше 12 млн тенге. Также преобразится улица Улжан. Стоимость работ составит более 19 млн тенге. На улицах Айгерим и Бекбосынова, помимо обновленных дорог, появится улучшенное освещение. До конца июня работы завершатся.

– Старые рекламные щиты, расположенные по улице Абая, заменят на новые, более современные, с подсветкой. На них будут размещены глубокомысленные изречения наших прославленных земляков, – отметил аким Абайского района Жаркынбек Байсабыров.

Гульжан Естаева

Абайский район