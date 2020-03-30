Инновационная кардиология

В Усть-Каменогорске впервые проведена высокотехнологичная операция по замене аортального клапана без «выключения» сердца.

Инновационный способ применен в рамках мастер-класса командой врачей Восточно-Казахстанской областной больницы под руководством известного кардиохирурга из Нур-Султана, руководителя отдела интервенционной кардиологии и радиологии АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Серика Алимбаева и его коллег.

Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) была единственной возможностью спасти жизни двум 81-летним пациенткам, имевшим стеноз аортального клапана (возрастные дегенеративные изменения клапана).

Стеноз аортального клапана – серьезное заболевание, которое характеризуется сужением отверстия аортального клапана, что препятствует нормальному току крови. Чаще всего стеноз аорты встречается у пожилых людей. По статистике, от этого заболевания страдает каждый восьмой пациент старше 75 лет.

Кстати, до недавнего времени единственным «золотым стандартом» лечения выраженного стеноза аортального клапана была открытая операция на сердце – «протезирование аортального клапана». Для этого необходимо было сделать разрез посередине грудной клетки, чтобы в ходе операции получить доступ к сердцу, подключить аппарат искусственного кровообращения, остановить сердце и только после этого удалить нефункционирующий клапан и заменить его на протез. И этот метод давал хорошие результаты, но показан был не всем. Высок риск и самой такой операции, и возможных осложнений у пациентов пожилого возраста, особенно у тех, кто уже имел тяжелые сопутствующие заболевания. Поэтому им часто назначали только поддерживающую лекарственную терапию.

Под руководством Серика Алимбаева хирурги областной больницы произвели пациенткам замену аортального клапана через бедренную артерию, без разрезов на грудной клетке и тканях сердца, без остановки сердца, что позволило существенно снизить риск послеоперационных осложнений и сократить сроки реабилитации.

По словам врачей областной больницы, спустя несколько дней прооперированные пациентки вернулись к полноценной жизни: у них уменьшились одышка и боли в груди, появилась возможность самостоятельно передвигаться.

Впервые в мире TAVI была проведена во Франции в 2002 году. И в нашей стране транскатетерная имплантация аортального клапана уже стала клинической реальностью и сегодня выполняется не только в столице, но и во многих региональных кардиохирургических центрах. Но самое главное при этом – даже у самых тяжелых пациентов при таких операциях значительно сократилась летальность. И в ближайшем будущем уже накопленная доказательная база позволяет рассчитывать на расширение показаний к применению этого способа хирургической коррекции аортальных пороков у более молодых пациентов и групп меньшего риска.

В Казахстане в течение шести лет большая часть подобных инновационных операций проводится в Нур-Султане. За это время специалистами Национального научного кардиохирургического центра проведено 275 малоинвазивных имплантаций аортального клапана. Благодаря этой высокотехнологичной операции жизнь кардиобольных продлевается как минимум на 10–15 лет.

И еще один существенный плюс: клапаны нового поколения рассчитаны на 10–12 лет, а затем внутрь первого можно будет поместить другой, приблизительно еще на такой же срок. Совсем недавно это казалось чудом, а сегодня – уже реальность.

– Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются одной из ведущих причин смертности, – отмечает столичный хирург. – Ежегодно в нашем центре выполняется около 60 подобных операций, но это всего 10 процентов от всех потребностей. Поэтому важно, чтобы такие операции проводились в региональных больницах. Однако стоит заметить, что разрешение на проведение современных малоинвазивных оперативных вмешательств дается не каждой клинике. ВК областная больница обеспечена всем необходимым. Здесь имеется современное оборудование, программное обеспечение, высококвалифицированная команда врачей, которая наработала солидный опыт применения эндоваскулярных технологий.

Немаловажное значение имеет финансовое обеспечение. Операции транскатетерного протезирования аортального клапана являются дорогостоящими – один искусственный клапан стоит свыше 5 миллионов тенге, и оплачиваются на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета, то есть по квоте. Показательные операции для восточноказахстанских пациенток были проведены совершенно бесплатно.

– Очень важно, что сегодня и в регионах Казахстана созданы и работают десятки специализированных сердечно-сосудистых центров, – добавляет Серик Алимбаев. – В стране растет количество высокотехнологичных операций, выполняемых с использованием гибридных хирургических методик. А внедрение именно малотравматичных методов позволяет продлить жизнь немолодым казахстанцам, которым до недавнего времени приходилось отказывать в радикальной хирургической помощи по причине крайне высокого риска операции с искусственным кровообращением.

Заведующему отделением эндоваскулярной хирургии ВК областной больницы Куатжану Абишову впервые удалось на практике применить теоретические знания, полученные во время четырехмесячной стажировки в Великобритании.

– Думаю, после нескольких мастер-классов, которые мы запланировали провести под наблюдением коллег из ННКЦ, подобные операции в нашей больнице будут поставлены на поток. Кстати, у нас уже сформирована команда TAVI по европейскому стандарту, в которую кроме меня и ассистировавшего мне сегодня во время операции ангиохирурга Романа Давыдова входят врачи-анестезиологи, кардиохирурги и другие специалисты. Задача нашей мультидисциплинарной команды – совместное ведение пациента от момента поступления, обсуждения тактики лечения до послеоперационного наблюдения, – поделился дальнейшими планами Куатжан Абишов.

Бахыт Сарсембаева