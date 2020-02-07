Инвестиции в приграничье

В Курчумском районе проходят отчетные встречи двенадцати акимов сельских округов.

Согласно утвержденному графику они побывали во всех населенных пунктах на территории своих округов, чтобы держать ответ перед их жителями, рассказать о мерах, принимаемых для решения имеющихся проблем.

Также прошли отчетные встречи с населением акима района Дулата Кажанова. В селе Сарыолен он встретился с жителями одноименного сельского округа.

Особенность округа в том, что он «пригородный», находится вблизи районного центра. Кроме этого, обладает большим сельскохозяйственным ресурсом, включающим крупный пахотный поливной клин. Чтобы выслушать отчет исполнительной власти, в сельский клуб пришли десятки сарыоленцев, которые заполнили просторный зал.

Первым выступил с отчетом о проделанной в 2019 году работе аким Сарыоленского сельского округа Куанган Карагызов.

На территории округа есть земли, используемые не по назначению. Ранее они принад-

лежали бывшим сарыоленцам, выехавшим за пределы района либо ушедшим в мир иной. Угодья этих людей перешли в руки родственников или доверенных лиц, которые предпочли использовать пашню под сенокосы. Документы на передачу названных категорий земель были направлены в профильный госорган для возврата их в государственный земельный фонд. Кроме того, 21 землепользователь добровольно вернул 437 гектаров угодий государству.

По словам акима Сарыолена, вместе с аграрным сектором развивается и сфера предпринимательства. В минувшем году две жительницы округа получили гранты на открытие швейного цеха и парикмахерской. В отчетном году удалось открыть молокоприемный пункт, ввести в эксплуатацию два новых магазина, завершить строительство двух жилых домов. На нескольких улицах сел установлено ночное освещение, фермерскими хозяйствами закуплен высокопородный племенной скот, сдано в эксплуатацию новое поле для мини-футбола, в селе Барак батыр начаты работы по строительству нового водопровода. Аким К. Карагызов рассказал и о планах на 2020 год.

Отчет акима района Дулата Кажанова о работе исполнительной власти в 2019 году был сделан в новом формате. Руководитель не стал зачитывать доклад, изобилующий цифрами, а остановился на конкретных индикаторах социально-экономического развития района.

В минувшем году на территории района заработала обогатительная фабрика ГРК (горнорудная компания) «МЛД». Открыто 400 рабочих мест. Компания занимается разработкой месторождения меди на участке Каршыга в Акбулакском сельском округе. Плановая производственная мощность компании – добыча и переработка 500 тыс. тонн медной руды.

Открыты две молочнотоварные фермы в Сарыолене и Каратогае и молокоприемные пункты в Сарыолене и Алгабасе. Кроме этого, сдан в эксплуатацию молокоперерабатывающий завод в селе Каратогай. В животноводческом секторе аграрной отрасли фермерскими хозяйствами предприняты шаги к улучшению качества скотопоголовья: завезено 185 голов высокопородного племенного КРС.

В районном центре начато строительство крытого плавательного бассейна. Стоимость проекта – 539 миллионов тенге. В стадии подготовки проект строительства жилого 60-квартирного дома для села Курчум.

В пяти опорных селах района – Курчуме, Маркаколе, Сарыолене, Боране и Калжыре проведены благоустроительные работы, сданы в эксплуатацию поля для мини-футбола, воркаут-площадки. В настоящее время идет строительство пришкольного спортивного зала в дальнем селе Урунхайка.

В 2019 году район посетили около трех тысяч туристов, в том числе из зарубежных государств. Доходы сферы туризма составили 37 миллионов тенге.

Продолжена работа по возвращению в госземфонд не используемых по назначению земель. Результатом стали возвращенные 4725 гектаров.

Уровень обеспеченности населения Курчумского района чистой питьевой водой составляет 70,5 процента. В 2020 году намечено решить проблему воды для шести малых сел. В них будут запущены современные блочно-модульные установки, которые «достанут» воду из земных недр, очистят и направят в водопроводные системы. Таким образом, население получит долгожданную чистую воду.

Прошлый год отмечен для района масштабным ремонтом дорог. Были капитально отремонтированы 32 километра, соединяющие Курчум с паромной переправой и селом Каинды. Новый облик, к радости населения глубинки, получили после ремонта четыре сельских клуба.

Пожалуй, наибольший интерес в отчете акима района вызвала информация о разработанном не так давно Комплексном плане развития Курчумского района на 2020–2024 годы. Из бюджета будут выделены поистине небывалые для района финансовые средства, исчисляемые миллиардами тенге. Из них значительная часть будет использована на строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

Проект, который встречен на ура жителями маркакольских сел и гостями этого края: в предстоящий летний сезон заасфальтируют автодорогу Маркаколь – Акжайляу протяженностью 33 километра. В последующие годы асфальт будет проложен до Урунхайки и далее до приграничного села Тоскаин.

Отличная дорога призвана вдохнуть жизнь в отдаленный уголок, дать мультипликативный эффект.

Кстати, развитие экономики, предпринимательства на приграничных территориях является приоритетной задачей исполнительной власти района. Создание новых рабочих мест – важнейшее условие для преодоления миграционных настроений людей, уменьшения их оттока из приграничных сел.

В 2020 году намечено продолжить работы по благоустройству в шести опорных селах, включая районный центр Курчум и село Маркаколь. В числе значимых проектов – строительство новой врачебной амбулатории в Калжыре, ремонт центральной районной больни-

цы в Курчуме. Выделены средства на ремонт двух небольших клубов в рыбацких селах Аксуат и Жолнускау.

Список проектов, которые будут реализованы в 2020 году, можно продолжить. Их утверждение и финансирование укрепляет веру в то, что район находится на пороге больших позитивных перемен.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район