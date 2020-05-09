Извлекая уроки из настоящего, двигаться в будущее

О приоритетах в экономике и внешней политике в условиях кризиса, ситуации на финансовом рынке и уроках, которые стоит извлечь из пандемии, свое мнение выразил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, Глава государства, отвечая на вопросы, рассказал, как будет перекраиваться республиканский бюджет и на развитие и поддержку каких отраслей экономики будет сделан акцент.

«Во время кризиса возникает необходимость корректировки расходов и доходов бюджета. В этой ситуации Правительство закрепило особый режим уточнения бюджета. Вы знаете, что на борьбу с коронавирусом был выделен значительный объем финансов. Оказание поддержки гражданам, восстановление экономической активности требуют дополнительного финансирования», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что теперь на бюджетные средства не будут приобретаться дорогие автомобили и мебель. Сокращено финансирование масштабных форумов и собраний. Некоторые инвестиционные проекты перенесены на более поздний срок.

«Сэкономленные средства направлены на стабилизацию экономической ситуации, обеспечение режима чрезвычайного положения. Также реализуется ряд проектов по улучшению социально-бытового положения населения», – пояснил Президент Казахстана. В целях стабилизации ситуации на валютном рынке, как отметил Глава государства, уполномоченные органы будут пресекать незаконные операции. «Вместе с валютами других стран произошел и спад курса нашего тенге. В этой связи Правительство и Национальный банк приняли конкретные меры для стабилизации ситуации. Я поручил квазигосударственному сектору часть прибыли в виде валюты, поступающей от экспорта, реализовывать на внутреннем рынке. Так они возвращают в нашу финансовую систему депозиты в иностранной валюте. Эти деньги будут направлены на реализацию конкретных проектов. Эти и ряд других мероприятий направлены на недопущение возникновения дефицита доллара», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в условиях рыночной экономики урегулировать такой вопрос очень непросто.

«Не секрет, что основная часть валюты в нашу страну поступает от экспорта сырья. Рано или поздно курс тенге стабилизируется. Однако на это влияют и внешние факторы. Курс тенге в отношении к доллару зависит от спроса и предложения на валютном рынке, поэтому уполномоченные органы будут пресекать незаконные операции на валютном рынке», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил важность функционирования банковской системы, однако подчеркнул, что просто так банки помощь не получат.

«Банковская структура является очень важной частью финансовой системы. В стабильной работе банков заинтересованы и государство, и представители бизнеса, и рядовые вкладчики. Поэтому просто так банкам помощь оказываться не будет», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент Казахстана заверил, что на сегодня есть возможность для беспрерывной работы банков. Стабильно работает и Фонд гарантирования депозитов, и ничто не угрожает финансам вкладчиков. Он также добавил, что банки оказали поддержку гражданам в условиях кризиса и перенесли на более поздний срок выплаты по кредитам. Но предупредил, что это не должно привести к формированию среди населения ошибочного мнения о том, что кредиты можно вовсе не возвращать. Глава государства подчеркнул, что особое внимание в сегодняшних условиях будет уделено вопросу обеспечения продовольственной безопасности, а следовательно, будет оказана большая поддержка сельскому хозяйству.

«Для нашей страны очень важное значение имеет сельское хозяйство. Главной задачей на данный момент является проведение посевной кампании. Несмотря на всякие риски, необходимо эту работу провести своевременно», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в этом году на весенне-полевые работы, а также на предпокупку сельхозпродукции выделено 200 млрд тенге. 70 млрд из них будет направлено на развитие производства семян, покупку удобрений. Также малые и средние крестьянские хозяйства получают по удешевленной цене дизельное топливо. В этой связи 390 тонн дизельного топлива реализуется по удешевленной цене.

«Я верю, что это всё позволит получить хороший урожай. Одной из основных задач на сегодня является обеспечение продовольствием населения. Я поручил держать этот вопрос на контроле и акиматам, и Правительству», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В целом, по его словам, в стране продовольственных запасов достаточно, но в предстоящий период необходимо не допустить повышения цен. Ещё одной главной задачей, как отметил Президент, является трудоустройство сельской молодежи. Отдельно он остановился на работе медиков и педагогов в условиях пандемии.

«К сожалению, в ходе борьбы с пандемией были выявлены и недостатки в медицине. Несмотря на принятые меры безопасности, многие сотрудники сферы здравоохранения заразились вирусом. В условиях, когда нам не хватает врачей, мы столкнулись с такими трудностями. Этот вопрос находится на моем личном контроле. Даны конкретные поручения. Врачам, задействованным в борьбе с эпидемией, осуществляются соответствующие выплаты. На сегодня стал актуальным вопрос повышения статуса медиков. Необходимо расширить социальные гарантии медикам, также усовершенствовать механизмы стимулирования», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что пандемия показала важность оказания поддержки врачам. Президент РК также выразил благодарность учителям за работу в непростой кризисный период, напомнив, что с 6 апреля школьники перешли на дистанционное обучение. Такие меры были приняты в связи с пандемией коронавируса.

«Во-вторых, это веление времени. Дистанционное обучение получило в последние годы широкое распространение во всем мире. Многие учебные заведения мира применяют этот метод обучения. Есть у него свои преимущества и недостатки. В условиях карантина ему нет замены. Поэтому в предстоящий период необходимо его усовершенствовать. Думаю, текущий учебный год завершится, как и положено. Не должно возникать противоречий в оценке успеваемости школьников. Это временные трудности. К этому надо отнестись с пониманием, выражаю благодарность преподавателям», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что, несмотря на кризис и другие обстоятельства, всесторонние политические реформы будут продолжены.

«Мы проводим реформы в соответствии с велением времени. По моей инициативе сейчас в Парламенте обсуждается ряд законодательных изменений. Нет сомнений, что законодательство об организации и проведении мирных собраний станет важным документом в деле дальнейшей демократизации нашей страны. Политические партии при участии в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов будут выделять 30-процентную квоту для женщин и молодежи. В этой связи предусмотрены дополнения в соответствующее законодательство», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что предусмотрены важные изменения и в законодательство в части упрощения регистрации политических партий, формирования института оппозиции.

«Я верю, что это станет конкретным шагом на пути дальнейшей либерализации политических процессов. Всесторонние политические реформы продолжатся. Это наш стратегический выбор», – подчеркнул Президент.

Вместе с тем Глава государства обозначил главные приоритеты Казахстана во внешней политике.

«Сегодня весь мир вступил в новый этап развития. Думаю, это станет особенно заметно после пандемии. В этот кризисный момент каждое государство, прежде всего, думает о безопасности своих граждан. Это закономерно. Однако эта ситуация не должна нанести урон международному сотрудничеству», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что Казахстан сохранит преемственность курса во внешней политике и продолжит развивать взаимовыгодные отношения с нашими традиционными и новыми партнерами. При этом во внешней политике будет особе внимание уделено экономической дипломатии. Президент Казахстана затронул и вопрос защиты национальных интересов. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для противостояния новым вызовам необходимо, прежде всего, уметь защищать национальные ценности.

«Для того чтобы противостоять новым вызовам, необходимо, прежде всего, уметь защищать национальные ценности. Если мы не сможем сохранить родной язык, традиции, национальное самосознание, мир и согласие в обществе, то будущее поколение не простит нас за это», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что в этом вопросе особое значение имеет национальный язык.

«Особенно важна проблема государственного языка. Язык – основа нации, жизнь поколений. Казахский язык может сделать узнаваемым наш народ во всем мире. Казахский язык – паспорт населения. Это нужно всегда помнить. Как известно, национальная безопасность начинается с уважения нашего языка», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что главным достоянием нашего общества является единство и согласие нашего народа.

Inform.kz