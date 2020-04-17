Известен и в Египте

Продолжаем знакомить читателей с памятными местами в мире, посвященными нашему земляку, поэту и просветителю Абаю Кунанбайулы.

Бюст Абая установлен в столице Арабской Республики Египет – Каире. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 13 октября 2016 года в одном из красивейших центральных парков – «Свободы и дружбы».

Скульптура представляет собой бюст, установленный на гранитном постаменте с надписями на двух языках – казахском и арабском. Автор памятника – известный египетский скульптор Усама Аль-Серуи. Его работы украшают не только Каир, но и Москву, Казань, Ташкент.

Бюст создан при поддержке Посольства Казахстана в Каире на средства египетского мецената, члена Ассоциации казахстанско-египетской дружбы доктора Хусейна Аль-Шафии.

Как отметил во время церемонии открытия посол Казахстана в Египте Берик Арын, открытие памятника великому мыслителю в городе-побратиме казахстанской столицы в год 25-летия независимости Казахстана демонстрирует крепость многолетней дружбы народов двух стран.

Отметим, что с 1998 года одна из египетских улиц носит имя Абая, в то же время одной из центральных улиц Нур-Султана присвоено имя известного египетского писателя и литературоведа Тахи Хусейна.