Избран председатель Сената Парламента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента.

Президент Казахстана в своем выступлении перед депутатами отметил важную роль Верхней Палаты Парламента в политической и общественной жизни страны.

– Прежде всего, для решения задач, которые стоят перед нами, необходимы согласованные действия всех ветвей власти. Парламенту, в частности Сенату, отводится особая роль в реализации важнейших реформ. Основная задача Сената – принятие качественных законов, которые открывают дорогу реформам, обеспечивают стабильность и порядок, – подчеркнул Глава государства.

Президент дал высокую оценку деятельности Дариги Назарбаевой на посту председателя Сената и высказал ей благодарность.

– Как вам известно, моим Указом были прекращены полномочия депутата Сената Дариги Нурсултановны Назарбаевой. Она более года активно и плодотворно работала в качестве председателя Сената. Выражаю за это признательность Дариге Нурсултановне, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал депутатский корпус к сплоченной работе для того, чтобы страна смогла скорее преодолеть нынешний непростой период, и предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева на пост Председателя Сената.

– Он обладает большим опытом работы на государственной службе, многие годы эффективно трудился в различных сферах. Хорошо знаком с деятельностью Парламента. Всегда с честью выполнял возложенные на него обязанности. Поэтому не сомневаюсь, что он будет достойно работать на этой должности, – отметил Глава государства.

По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев был избран председателем Сената Парламента.

Akorda.kz