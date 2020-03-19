Избегайте очередей

В условиях чрезвычайного положения восточноказахстанцы будут своевременно обеспечены продовольствием. Продуктовые магазины и аптеки не прекратят свою работу.

– В режиме чрезвычайного положения вся наша область должна объединиться против общей угрозы, – сказал руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ВКО Ержан Шурманов. – Объекты торговли закрываться не будут. Все торгово-развлекательные центры, торговые центры, гипермаркеты, торговые дома, рынки, супермаркеты, мини-маркеты, магазины у дома будут работать. Наша задача в условиях чрезвычайного положения – своевременно обеспечить население продовольствием.

При этом торговые объекты должны соблюдать ряд требований. В первую очередь вводится усиленный дезинфекционный режим. Предприниматели области обязаны осуществлять санитарную обработку не менее трех раз в день, не допускать образования очередей и обеспечить соблюдение расстояния между людьми не менее одного метра.

Крупные торговые объекты по возможности должны допускать на свою территорию посетителей только в масках (в случае отсутствия маски обеспечивать бесплатную выдачу масок), установить тепловизоры на всех действующих входах для постоянного мониторинга состояния покупателей и раздавать памятки по профилактике коронавируса.

По информации Ержана Шурманова, продуктовые магазины, супермаркеты и рынки работают в обычном режиме, с усилением санитарных и дезинфекционных мер. Отметим, что продажа хлебобулочных и кондитерских изделий должна осуществляется только в упакованном виде.

Крупные торговые объекты, включая продовольственные рынки, изменили режим работы. Теперь они функционируют с 10 до 18 часов. Вещевые рынки работают с 11 до 17 часов.

Во избежание массовых скоплений людей приостанавливают деятельность торгово-развлекательные центры. Но будут закрыты только развлекательные заведения, расположенные в ТРЦ. Аптеки, продуктовые и непродуктовые отделы продолжат работу и будут функцио-нировать с соблюдением жестких мер санитарной безопасности.

Объекты общественного питания, расположенные вне ТРЦ, теперь работают до 22:00. Кроме того, они обязаны обеспечить одновременное присутствие не более 50 человек. Ержан Шурманов подчеркнул, что в нынешних условиях кафе, рестораны и столовые могут активно использовать возможности онлайн-доставки, опять же с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

– Всем объектам торговли и сферы услуг рекомендуем каждый час специальными дезинфекционными средствами обрабатывать столы, стулья, поручни эскалаторов, лестницы и двери, лифты. Каждые три часа – полы. Регулярно проветривать помещения. Установить санитайзеры для обработки рук. Обрабатывать прилегающую к объекту территорию дезинфицирующими средствами не реже одного раза в сутки, – добавил Ержан Шурманов.

Кристина Кирдяпкина