В Шемонаихе в финале районного турнира КВН-2019 с большим отрывом победила команда Fresh.

В общей сложности в отборочных играх турнира КВН-2019 приняли участие восемь команд из разных населенных пунктов района, и лишь три из них попали в финал.

«Играй, пока молодой!» – такую тему выбрали для финальной игры веселых и находчивых Шемонаихинского района. Уровень подготовки юных кавээнщиков растет из года в год, поэтому встреча получилась богатой на удачные шутки. С каждым разом ребята демонстрируют всё больше остроумия, находчивости и авторских номеров. Это, несомненно, радует.

Студенты Шемонаихинского колледжа (команда Fresh) с первых минут продемонстрировали незаурядный артистизм и тонкое чувство юмора. Хотя школьники из команды «Дикий молодняк» (село Волчанка) и Number one (ОСШГ № 1 имени Н. Островского, Шемонаиха) тоже были остроумными, но немного уступали своим соперникам.

Состоялось три конкурса: приветствие «Молодость – недостаток, который быстро проходит», разминка «Что будет, если…, а у вас еще и…» и домашнее задание «Вокруг тебя весь мир кружит». Волчанцы удачно шутили на злободневные социальные темы. У ребят из Fresh в запасе было немало шуток про жюри, свою учебу и жизнь в Шемонаихе. Находчивее всех они проявили себя и в разминке – их ответы на заданные вопросы оказались наиболее смешными и актуальными. Команда Number one – победитель прошлого сезона КВН-2018 – тоже хорошо подготовилась, у них получилось самое оригинальное домашнее задание.

По результатам трех конкурсов Number one набрала 44 балла, «Дикий молодняк» – 46 баллов, а Fresh – 55 баллов! Радости лидеров не было предела – победа была заслуженной. Все финалисты получили дипломы и памятные подарки.

В составе Fresh играли шесть человек – студенты разных курсов и разных специальностей Шемонаихинского колледжа. Игорь Котельников учится на третьем курсе специальности «Фермерское хозяйство», уже третий сезон КВН он является капитаном команды. Говорит, что победа – итог общей работы. Ребята, составившие костяк команды, играют в таком составе уже не в первый раз. Этот учебный год для них станет завершающим в колледже, а значит – и в составе Fresh тоже.

– Мы хотели красиво уйти! – уверенно говорят «старички» команды. – В прошлом году до победы нам не хватило совсем чуть-чуть. На этот раз мы серьезно подготовились и довольны результатом!

Помогали ребятам их наставники: заместитель директора по учебно-воспитательной части Ардак Сулейменова, а также педагоги – Анастасия Тужилкина и Айгерим Асхаткызы.

– Я довольна тем, как выступили наши дети, – говорит Ардак Сулейменова. – Молодцы, я горжусь ими! Подготовка шла слаженно, все друг друга понимали с полуслова, каждый старался привнести что-то свое и переживал за общее дело. Думаю, поэтому и удалось победить!

Наталья Малюкевич

Шемонаихинский район