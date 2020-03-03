Золото Данияра

Семейчане горячо и радостно встретили в аэропорту своего земляка Данияра Кайсанова, завоевавшего золотую медаль на чемпионате Азии по вольной борьбе.

Чемпионат проходил с 20 по 23 февраля в Нью-Дели. Данияр Кайсанов добился успеха в весовой категории до 74 килограммов. В финальной схватке наш борец встретился с борцом из Индии Амиром Кумаром Дханкаром. До этого Данияр вырвал победу у борцов из Монголии, Узбекистана и Бахрейна. Теперь ему предстоит отстаивать честь нашей страны на летней Олимпиаде в Токио.

– Сегодня меня встречают мои родные и друзья, – сказал Данияр. – Мне приятно, что они так рады моей победе. Ради таких моментов стоит бороться. После короткого отдыха начну готовиться к Олимпийским играм. Надеюсь, что смогу порадовать земляков результатами своих поединков.

Мария Щетинина

Семей