Впервые в рамках новогодней праздничной программы в районе Алтай провели чествование одаренных детей. Более 30 умников и умниц получили свою минуту славы и подарки.

Праздник для призеров различных олимпиад и конкурсов, проектов – инициатива районного филиала партии Nur Otan. Встреча прошла в Доме культуры «Горняк».

– Новогодние елки для детей из социально уязвимых семей уже давно стали хорошей традицией, – делится первый заместитель председателя районного филиала партии Салтанат Мамышева. – Но нам хотелось уделить внимание и отличникам учебы, детям, которые разрабатывают научно-исследовательские работы, достойно защищают честь нашего района на уровне области и республики. Праздник мы провели в рамках реализации партийного проекта «Счастливая семья». Организацию культурно-развлекательной части программы взял на себя творческий коллектив «Горняка».

Поздравить юных умников и умниц пришли аким района Алтай Нуржан Токсеитов и секретарь районного маслихата Лариса Гречушникова. Гости отметили, что виновники торжества – золотой фонд Алтая. Глава района подчеркнул, что в 2019 году команда одаренных детей хорошо потрудилась, и пожелал ребятам новых побед.

По информации методиста районного отдела образования, физической культуры и спорта Фариды Амисолтановой, в 2019 году 211 школьников Алтая приняли участие в областных олимпиадах и конкурсах, 98 из них стали призерами. Еще четыре человека выступили на уровне республики. Трое заработали призовые места.

На новогодний праздник для одаренных пригласили 36 детей до 12 лет. В их числе были не только интеллектуальные лидеры, но и звездочки, прославляющие район и область на спортивной арене.

– Приглашение на праздник для моей воспитанницы Ксении Чеховой стало приятным сюрпризом, – отмечает тренер по художественной гимнастике ДЮСШ Алтая Анна Оградова. – Ксюша учится в пятом классе и уже является победителем и призером областных, республиканских и даже международных соревнований. Она выполнила норматив единой спортивной классификации по первому взрослому разряду и, безусловно, достойна внимания, которое ей и другим детям оказали в родном городе.

В рамках культурно-развлекательной программы сказочные герои пригласили ребят в страну загадок и волшебных заданий, с которыми школьники справились без труда. Каждый участник праздника получил сладости, подарок от партийцев.

В филиале партии сообщили, что мероприятия для одаренных детей и отличников учебы станут в Алтае традиционными.

Ксения Мецлер

Район Алтай