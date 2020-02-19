Золотой Алтай

В Семее открылась выставка уникальных исторических находок, обнаруженных на территории нашего региона.

В Литературно-мемориальном музее имени Абая состоялось открытие выставки «Алтын Алтай».

В экспозиции представлены экспонаты из фондов музея-заповедника «Берел». Среди них – обнаруженные в ходе раскопок предметы быта сакских племён и другие исторические находки, датированные IV-III вв. до н. э.

Особый интерес вызывает конская упряжь, изготовленная из оленьего рога, щит, сделанный из прутьев, костяные украшения, лосе-грифоны из сакского кургана, датируемые II-I вв. до н. э., бронзовое зеркало с зооморфной рукоятью и много других уникальных находок.

Изюминкой выставки стала антропологическая реконструкция внешнего вида мужчины и женщины тех времен, при изготовлении которых специалисты опирались на найденные ранее останки.

– Мы хотим показать людям, как жили наши предки, ознакомить с их жизненным укладом и историей, – говорит директор музея-заповедника «Берел» Алмас Сарбасов. – Представлено множество экспонатов, найденных в ходе археологических работ. Причем каждый из них является оригиналом. Все эти экспонаты привезены из фонда нашего музея. Выставка будет доступна для посетителей в течение месяца.

Некрополь Берел – исторический памятник сакской эпохи в Казахстане. Курган построен в V-IV веках до нашей эры. Некрополь расположен в семи километрах к юго-западу от села Берель на правом берегу Бухтармы в горной долине Восточно-Казахстанской области. Могильник содержит более ста курганов. Всего на выставке представлено около сотни экспонатов из Берельского музея-заповедника.

Мария Щетинина

Семей