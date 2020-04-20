Золотая гречка

В областном центре выявили факт реализации гречневой крупы по завышенной цене.

В сервисном центре Аntikor ortalyǵy председатель Общественного совета по противодействию коррупции при областном филиале партии Nur Otan Александр Светаш на официальной странице Антикоррупционной службы ВКО в Facebook провел прямой эфир по итогам проведенного мониторинга цен на социально значимые товары.

В ходе эфира он отметил, что выявлено завышение цен на весовую гречневую крупу, по остальным позициям цены стабильные.

В завершение спикер отметил, что проведение мониторинговой работы позволяет держать руку на пульсе, незамедлительно реагируя на волнующие граждан вопросы. Отмечается, что такая работа будет проводиться на постоянной основе.

Ерик Абитов