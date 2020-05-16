Знать язык – знать культуру

В соответствии с программой полиязычия, которая реализуется в школах Восточного Казахстана, с этого года начнется изучение немецкого и французского языков.

Восточно-Казахстанский областной немецкий культурный центр «Видергебурт» действует с 1991 года. На протяжении всего этого времени ключевым направлением его работы являлось сохранение родных традиций, обычаев и языка. По сей день языковое поле остается самым большим и востребованным сегментом работы.

– В девяностые годы в регионе было более 30 языковых групп, – говорит куратор-методист и преподаватель немецкого языка Елена Шумахер. – В настоящее время количество желающих изучать этот язык уменьшилось. В первом квартале 2020 года действовало свыше десяти групп, а в настоящее время функционируют только восемь. Часть из них закрылась по объективным причинам, например из-за отсутствия преподавателей, как в районе Алтай. Но интерес к немецкому языку не угасает. Ведь он входит в пятерку самых популярных языков планеты.

К тому же особую роль сыграл законодательный аспект, когда немецкий, французский и другие языки решили включить в школьную программу обу-чения наравне с казахским, русским и английским.

– Кураторы-методисты и преподаватели немецкого языка работают по проверенным республиканским и передовым международным методикам, проводят семинары, делятся опытом работы на местах, – добавила Елена Шумахер. – Упор делается на коммуникативный аспект, включение этнокультурного компонента. Иными словами – минимум теории и максимум речевых навыков общения. Часто к занятиям привлекаем языковых ассистентов, носителей языка, которые помогают слушателям курсов почувствовать тонкие нюансы. К примеру, мы очень тесно сотрудничаем со школами № 10 и № 12, в которых уделяется большое внимание изучению немецкого языка. Также приглашаем волонтеров. Сотрудничаем с Гёте-Институтом в Алматы.

В приоритете – работа с детьми и молодёжью, ведь именно за новым поколением казахстанцев будущее страны. В этом направлении как раз есть хороший сдвиг. Если ещё совсем недавно в центре занималось порядка 60 ребят, то сейчас количество детей возросло почти в два раза!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

ПРЕОБРАЖЕНКИ

Большим достижением стало открытие в прошлом году языковых курсов в селе Преображенка Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области. В рамках проекта «Этнокультурные каникулы» в глубинку отправился «десант» из специалистов центра «Видергебурт», состоялась встреча с населением. Устькаменогорцы прибыли с просветительской миссией, рассказали о работе общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», областного филиала. Всё это нашло отклик у местных жителей.

– Мы случайно нашли преподавателя немецкого языка Татьяну Клёц, которая охотно согласилась сотрудничать с центром и вести занятия в группе младших школьников, – сообщила Елена Шумахер. – Также нас порадовала еще одна выпускница ВКГУ по специальности «Переводческое дело», которая поддержала проект и готова была приезжать за 30 км из райцентра – села Кокпекты в Преображенку, чтобы давать уроки несколько раз в неделю. Мы поддержали инициативу, снабдили учеников учебниками, литературой, помогли методически, морально, финансово.

Также в селе Преображенка действуют филиал сети центров встреч «Фрауэн-Клуб» и творческие мастерские для взрослых и детей, возглавляемые опытным преподавателем творчества Натальей Саниной, урожденной Шнайдер. Таким образом, языковые курсы усилили направления этой работы. Получен ещё один интересный эффект: родители школьников также заинтересовались изучением родного языка. Поэтому в перспективе – открытие группы для взрослых.

НА ПЕРСПЕКТИВУ…

Активно в центре «Видергебурт» работают и другие ведущие преподаватели – Ирина Шимолина и Елена Урюмцева, имеющие не только большой опыт, но и массу наград на всевозможных конкурсах, семинарах. Благодаря Елене Урюмцевой с октября прошлого года активно действует молодёжная группа. Члены клуба немецкой молодёжи с удовольствием изучают язык, активно делятся фотографиями в Instagram, проводят благотворительные и социальные акции. Всё это влияет на общий результат.

Так, ребята впервые приняли участие в акции Tolles Diktat, которую проводят общественное объединение «Международный союз немецкой культуры», Томский областной российско-немецкий дом и онлайн-школа немецкого языка.

Это не единственный успех центра. Елена Урюмцева вместе со своим воспитанником – учеником седьмого класса Львом Фатеевым принимали участие в конкурсе Гёте-Института в Алматы, где соревновались ребята, которые декламировали стихи великого немецкого поэта. Республиканский турнир был посвящен 250-летию Гёте. Школьник креативно подошел к заданию, представив вниманию жюри знаменитое стихотворение Erlkönig в формате рэп-речевки с переодеванием и актёрским мастерством.

Родители также рады успехам своих детей в изучении языка. Мать ученицы Анны Рейхерт отмечает, что языковые занятия очень результативны, учитель творчески подходит к работе, в игровой форме объясняет сложные и важные темы. Занятия нравятся ребятам, они с удовольствием выполняют домашнее задание и успешно продвигаются в изучении языка.

Ева Ким

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