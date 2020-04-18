Знания через расстояния

В школах региона началась вторая неделя дистанционного обучения. Смогли ли адаптироваться к новым условиям педагоги и ученики?

Первыми результатами и своими впечатлениями от нового формата работы поделилась учитель начальных классов Прогрессовской средней школы Глубоковского района Шолпан Толегетаева.

Она отметила, что прежде всего педагоги школы провели огромную предварительную работу с детьми и их родителями. Подробные разъяснения и пошаговые инструкции давались ребятам через Whatsapp. Также для обучения была выбрана платформа Discord, которая на сегодняшний день оказалась самым оптимальным вариантом.

– Дети начального звена пока не могут в достаточной мере учиться сами, – говорит Шолпан Толегетаева. – Им нужна поддержка учителя, его, пусть и виртуальное, но присутствие. По основным предметам – подробное разъяснение программного материала. Поэтому эта платформа оказалась наиболее удобной. Нет перебоев в работе, прекрасная слышимость, а функцию изображения мы решили не использовать. Получился почти полноценный урок, когда все дети слышат мой голос, выполняют задания, отвечают и активно участвуют в уроке.

Письменные упражнения ребята отправляют на проверку учителю в течение дня. Кроме того, они смотрят уроки по телевидению и видео-уроки в интернете.

– Тридцать минут дистанционного занятия пролетают быстро. Дети рады, что в такое сложное время они продолжают занятия, а рядом тот, кто всегда поможет, – учитель, – подчеркивает Шолпан Толегетаева.

Конечно, большим подспорьем в подготовке и проведении каждого дистанционного урока являются участие и поддержка родителей. К началу четверти практически все мамы и папы обеспечили своих детей гаджетами и постоянным доступом к интернету. Все хорошо понимают, что только общими усилиями можно достичь ощутимых результатов в новом образовательном формате.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район