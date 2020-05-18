Знания до гранта доведут

Победительница областной предметной олимпиады «Туған жер. Туған ел. Туған глобал» Аяжан Дакенова выиграла грант ректора ВКГУ им. С. Аманжолова.

В областной олимпиаде, посвященной юбилею Абая Кунанбайулы, приняли участие 200 учащихся 8 – 11 классов. Прежде они успешно прошли внутришкольный, районный и городской этапы.

В региональном этапе участникам нужно было проявить все свои знания и навыки в презентации научных проектов «Великое наследие Абая» и в прохождении комплексной олимпиады. Оба тура были организованы в дистанционном формате.

– При подготовке презентаций от конкурсантов требовалось продемонстрировать свои познания о жизненном и творческом пути известного поэта и философа, этической и моральной концепции в его словах назидания, – пояснила директор Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одаренности и дополнительного образования «Дарын» Гаухар Рахимжанова.

Комплексная олимпиада включала тесты по литературе, географии и истории Казахстана. При этом содержание задач соответствовало школьному материалу повышенной сложности. Стоит отметить, тестирование ребята проходили в режиме онлайн на сайте ВКГУ им. С. Аманжолова.

По словам организаторов, цель олимпиады заключается в выявлении, развитии и поддержке одаренных учащихся, приобщении школьников к краеведческому образованию, формировании духовной культуры молодого поколения через знакомство с произведениями Абая Кунанбайулы.

– В прошлом году мы открыли молодежный культурно-образовательный центр «Абай» в Лингвистико-техническом университете в Польше. Сделано это для популяризации традиций и обычаев казахского народа, а также творчества великого поэта Абая среди европейской молодежи, – отметил ректор ВКГУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген. – В рамках празднования 175-летия прославленного земляка вузом проводится множество различных мероприятий.

По итогам олимпиады 90 учащихся стали победителями. Они будут награждены дипломами и памятными подарками. Грант ректора ВКГУ им. С. Аманжолова на обучение по специальности «История» в 2020 – 2024 учебных годах выиграла Аяжан Дакенова из Жарминского района, набравшая наибольшее количество баллов.

– На получение ректорского гранта могли претендовать лишь учащиеся 11-х классов, выбравшие для сдачи ЕНТ предметы «Всемирная история» и «География», – подчеркнула Гаухар Рахимжанова. – В прошлом году победитель олимпиады выиграл грант на один год обучения, в этот раз участник, занявший первое место, будет учиться бесплатно на протяжении всех четырех лет.

Гульжан Естаева